Спортивний брат VW ID.4: новий електрокросовер Volkswagen показали до презентації (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.Unyx — 4,7-метровий обтічний купе-кросовер. Модель запропонують у версіях на 231 і 340 к. с., а її запас ходу перевищить 500 км.

Оприлюднені перші фото Volkswagen ID.Unyx. Електричний кросовер презентують у квітні на автошоу в Пекіні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Volkswagen ID.Unyx – близький родич електрокара Cupra Tarvascan. Це обтічний купе-кросовер збудований на платформі MEB, яку також використовують Volkswagen ID.4 та Skoda Enyaq.

У кросовера обтічний клиноподібний силует Фото: CarNewsChina

Розміри Volkswagen ID.Unyx 2024:

довжина – 4663 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1610 мм;

колісна база – 2765 мм;

маса – 2166 кг.

Електромобіль Volkswagen ID.Unyx вирізняється стрімким клиноподібним силуетом із покатим дахом та загостреною задньою частиною. Загострений "ніс" поєднується з розкосими фарами, а ліхтарі з’єднані діодною вставкою.

Електрокар запропонують у версіях на 231 і 340 к. с. Фото: CarNewsChina

Салон Volkswagen ID.Unyx 2024 не показали. Очікується, що кросовер отримає віртуальну панель приладів і великий тачскрін.

Кросовер Volkswagen ID.Unyx запропонують у 231-сильній задньопривідній і 340-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Запас ходу електромобіля перевищить 500 км. Виробництво моделі налагодять на спільному підприємстві з JAC у Китаї.

До речі, недавно презентувати спортивні електромобілі Volkswagen ID.

Також Фокус писав про найдешевший електрокросовер Skoda.