Люкс із 50-х: розкішне американське авто півстоліття простояло покинутим у сараї (фото)

Chrysler Imperial був однією із найрозкішніших моделей свого часу. Великий 5,7-метровий седан обладнали кондиціонером та електроприводом сидінь.

У США виявили покинутий Chrysler Imperial 1955 року. Рідкісний розкішний седан півроку простояв у сараї. Знахідці присвятив відео на Youtube блогер Orthman.

Цей Chrysler Imperial із моменту придбання в 1955 році весь час перебував у одній сім’ї. У 1974 році його припинили експлуатувати та поставили в сарай.

Chrysler Imperial був одним із найрозкішніших авто свого часу Фото: скриншот / YouTube

За півстоліття простою Chrysler Imperial покрився шаром бруду і місцями проржавів. Його вікна потріскалися, а заднє скло відсутнє. Тепер рідкісне авто відправлять на реставрацію.

Зараз Chrysler Imperial цінується колекціонерами, адже це досить рідкісна модель. У 1955 році випустили 7840 таких седанів. Серед їх власників були Френк Сінатра, Елвіс Преслі та князь Монако Реньє ІІІ.

Chrysler Imperial був флагманом у лінійці американської марки та конкурував із Cadillac та Lincoln. Його можна було обладнати кондиціонером, підсилювачем керма, електроприводами вікон і сидінь та навіть портативним програвачем платівок.

Великий 5,7-метровий седан Chrysler обладнаний 5,4-літровим V8 Hemi потужністю 250 к. с. У парі з ним працює 2-ступінчаста автоматична КПП.

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