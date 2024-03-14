В Україні помітили новітній розкішний Porsche на 350 сил (фото)

Porsche Panamera пройшов оновлення і отримав повністю новий салон. Ліфтбек пропонують у версіях потужністю від 354 до 680 сил.

На українському ринку з’явився новий Porsche Panamera 2024 модельного року. Одне із перших оновлених авто помітили в Одесі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Фейсліфтинг Porsche Panamera не дуже змінив зовнішність ліфтбека. У нього трохи інакша решітка радіатора, нові фари, бампери та ліхтарі. До того ж, оптика тепер матрична уже в базовій версії.

Ліфтбеку змінили дизайн передньої частини Фото: Porsche

Салон Porsche Panamera 2024 змінився більше і нагадує інтер’єр електричного Taycan. На передній панелі встановлено три дисплеї, один із яких призначений для переднього пасажира. Важіль КПП перенесли на кермову колонку.

Новий Porsche Panamera в Україні поки пропонують в початковій версії з 3,0-літровим 354-сильним V6 твін-турбо та топовій модифікації Turbo S E-Hybrid потужністю 680 к. с.

На передній панелі встановлені три дисплеї Фото: Porsche

Конкретно цей ліфтбек – 3,0-літровий: про це свідчить характерний дизайн передньої частини. Такий Porsche Panamera здатен розігнатися до 100 км/год за 5,3 с і розвинути 272 км/год. Вартість авто стартує з 4,19 млн гривень.

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