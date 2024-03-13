Британський люкс: у Києві помітили рідкісний розкішний седан за $300 000 (фото)

Розкішний Bentley Mulsanne був флагманською моделлю британської марки. Величезний 5,5-метровий автомобіль обладнаний 6,75-літровим 512-сильним V8.

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У центрі Києва сфотографували розкішний представницький седан Bentley Mulsanne 2013 року. В Україні зареєстровано лише кілька таких авто. Світлини з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Bentley Mulsanne другого покоління випускали з 2010 по 2020 рік та всього зібрали 7300 авто. Модель була флагманом британської марки та конкурентом Rolls-Royce Phantom. Новим такий седан коштував приблизно від 300 000 доларів.

Величезний Bentley Mulsanne сягає понад 5,5 м у довжину та вирізняється монументальним дизайном. У нього довгий високий капот, широка радіаторна решітка та великі круглі фари.

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Салон Bentley Mulsanne оздоблено дорогою шкірою та деревом, а килимки пошиті з натуральної вовни. Оснащення включає чотиризонний клімат-контроль, електропривід сидінь та люк.

Усі Bentley Mulsanne комплектували 6,75-літровим V8 твін-турбо. Конкретно в цьому авто двигун розвиває 512 к. с. і 1020 Н∙м, хоча існувала й 537-сильна версія Speed.

Салон оздоблено шкірою та деревом Фото: Bentley

Розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість складає 296 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

До речі, в Україні зявився і розкішний електромобіль Rolls-Royce за $610 000.

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