Наступник Phaeton: новий флагманський Volkswagen уперше помітили на дорогах (фото)

Новий Volkswagen Phideon другого покоління помітили під час випробувань. Великий седан збереже платформу від Audi A6, але стане елегантнішим на вигляд.

У інтернет потрапили шпигунські фото нового Volkswagen Phideon. Флагманський седан німецької марки проходить тести за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Volkswagen Phideon став елегантнішим та більш обтічним. У нього витягнутий силует із вигнутим дахом та профільованими боковинами. Також видно, що збільшений повітрезабірник у передньому бампері.

Седан тестують за полярним колом Фото: carscoops.com

Volkswagen Phideon другого покоління презентують на автошоу в Пекіні або Гуанчжоу, адже наразі китайський ринок є ключовим для моделі. Саме в цій країні із 2016 року і випускають седан. Його стартова ціна складає 47 700 доларів.

Volkswagen Phideon – це фактично наступник знаменитої моделі Phaeton. Його створили після того, як VW Phaeton другої генерації відмінили. Великий п’ятиметровий седан збудований на платформі MLB Evo від Audi A6, і нове його покоління збереже її.

Седан є наступником Volkswagen Phaeton Фото: carscoops.com

Скоріше за все, новий Volkswagen Phideon збереже бензинові турбомотори об’ємом 2,0 та 3,0 л. Крім того, у лінійці може з’явитися гібридна версія. Залишаться версії з переднім та повним приводом.

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