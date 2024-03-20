В Україні з'явиться перший електричний кросовер Jeep: подробиці та комплектації (фото)

Jeep Avenger — найменший і найдоступніший кросовер американського бренду. Разом із гібридною версією до України привезуть і електромобіль.

На український ринок вийде новий Jeep Avenger. Компактний кросовер з'явиться в нашій країні влітку. Про це повідомляє офіційне представництво Jeep в Україні.

Ручки задніх дверей сховані в стійках Фото: Stellantis

Jeep Avenger — невеликий 4,1-метровий кросовер для міста. У нього м'язистий виразний дизайн із високим капотом, розширеними крилами та схованими ручками задніх дверей.

У салоні Jeep Avenger 2024 встановлені віртуальна панель приладів і великий 10-дюймовий тачскрин. Кросовер має 380-літровий задній і 34-літровий передній багажники.

Кросовер запропонують у гібридній і електричній версіях Фото: Stellantis

Базова комплектація Jeep Avenger в Україні включатиме 17-дюймові диски, клімат-контроль, підігрів сидінь, адаптивний круїз-контроль і систему контролю смуги руху.

Топовий варіант Summit додає безключовий доступ, камеру, контроль "сліпих" зон і бездротову зарядку для смартфонів.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: Stellantis

Кросовер Jeep Avenger запропонують у двох модифікаціях. Гібрид обладнаний 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с. і 48-вольтною "м’якою" установкою.

Електромобіль Jeep Avenger отримав 156-сильний мотор і батарею на 54 кВт∙год. Запас ходу кросовера складає 400 км. Це перший електрокар Jeep у історії.

До речі, недавно на український ринок вийшов недорогий електрокросовер Citroen із цією ж силовою установкою.

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