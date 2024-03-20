Ексклюзив із 60-х: раритетний Ford за $350 000 40 років не виїжджав на дороги (фото)

Ford Mustang Shelby GT350 — рідкісна заряджена модель 60-х. Спортивне купе з 306-сильним V8 здатне розігнатися до 100 км/год за 6,8 с і розвивати понад 200 км/год.

У США виявили Ford Mustang Shelby GT350 1966 року. Знаменитий спорткар чотири десятиліття не виїжджав на дороги. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Автомобіль стояв занедбаним із початку 80-х Фото: autoevolution.com

Цей Ford Mustang Shelby GT350 поставили в гараж на початку 80-х. Нинішній власник машини знайшов її у 2012 році та відчистив, проте від реставрувати її поки не вдалося.

Салон Ford Mustang непогано зберігся Фото: autoevolution.com

Shelby GT350 непогано зберігся – його кузов не іржавий, але перефарбований, а оздоблення салону ціле. Двигун заводиться, але лише "кривим стартером", оскільки пошкоджене електрообладнання. Авто оцінили в 350 000 доларів.

Ранні Ford Mustang від Керола Шелбі дійсно дуже дорогі, адже цінуються колекціонерами. Вони досить рідкісні: так, Shelby GT350 1966 року виготовили лише 2378.

Під капотом установили 306-сильний V8 Фото: autoevolution.com

Тюнінг Ford Mustang 1966 року збільшив потужність його двигуна з 271 до 306 к. с. Також допрацьовані підвіска і гальма, а маса авто знижена до 1268 кг. Розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

До речі, недавно в США знайшли й Ford Mustang Shelby GT500 1967 року, який простояв 40 років покинутим.

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