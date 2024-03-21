Зіштовхнулися понад 25 авто: у Львові сталася масштабна ДТП на мосту (фото, відео)

Через погіршення погодних умов зіштовхнулися 27 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється в обмеженому режимі.

Одразу три масштабні ДТП сталася сьогодні, 21 березня, у Львові на Скнилівському мості. Загалом у них зіштовхнулися більш ніж 25 автомобілів і рух мостом наразі ускладнений. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Аварії сталися вранці на невеликій ділянці на в'їзді до Львова по вулиці Городоцькій. На щастя постраждалих немає. На місці працює поліція. Через значну кількість пошкоджених автомобілів рух Скнилівським мостом серйозно ускладнений: із шести смуг діє тільки одна, причому рух там організований у реверсному режимі.

Причиною ДТП у Львові міг стати густий туман. Через нього суттєво погіршилася видимість на дорогах у Львівській області. Патрульна поліція наполегливо рекомендує водіям бути обережнішими, дотримуватися Правил дорожнього руху та обов’язково вмикати ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі.

Мер Львова Андрій Садовий пізніше уточнив, що в ДТП зіштовхнулися 27 автомобілів. "Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну. Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою", — зазначив міський голова Львова.

Раніше Фокус розповідав, що у ДТП розбили рідкісний суперкар Ferrari вартістю 4 мільйони доларів.

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