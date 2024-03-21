Український тюнінг Ford F-150 вразив американських експертів (фото, відео)

Пікап Ford F-150 підготували для найсуворіших умов. Автомобіль оснащений портальними мостами, стальними бамперами та потужними лебідками.

В Україні виконали професійний тюнінг Ford F-150. Проєкт вітчизняних майстрів вразив іноземні автомобільні ЗМІ. Зокрема, про нього розповіли на відомому американському сайті Autoevolution.

Ford F-150 підготували до серйозного бездоріжжя Фото: скриншот / YouTube

Тюнінг Ford F-150 – робота ательє Werewolf, яке раніше вже доопрацьовувало Ford Bronco. За основу взяли не стандартний пікап Ford, а вже підготовлену версію від американської компанії Devolro, яка спеціалізується на позашляховій техніці. Вона отримала посилені бампери, підніжки, позашляхову гуму та додаткову оптику.

Пікап обладнали портальними мостами Фото: скриншот / YouTube

Пікап Ford F-150 від Werewolf обладнано портальними мостами – як у знаменитому Mercedes-AMG G63 4x4². Це дозволило суттєво (на 19 см) збільшити кліренс авто.

Під капотом встановлено 5,0-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Кузов Ford F-150 покритий спеціальним захисним покриттям Dev-X Polymer, посилена і шумоізоляція. Спереду та ззаду встановлені лебідки із зусиллям в 5000 кг. У перспективі на пікап планують встановити більші шини з функцією підкачки.

Під капотом встановлено 5,0-літровий V8. Його характеристики не розголошують, проте відомо, що в Devolro здатні підняти його потужність до 850 сил.

Українські майстри готові виконувати тюнінг Ford F-150 під замовлення. Пакет з портальними мостами коштує $25 000 із установкою.

Раніше Фокус писав, що в Києві бачили потужний тюнінгований кросовер BMW.

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