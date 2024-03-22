Нетипова капсула часу: в Києві виявили розкішний Ford 2000 року в новому стані (фото)

Ford Econoline E-150 позиціонували, як розкішний офіс на колесах. У його салоні вставновлені широкі крісша, а в оздобленні використано шкіру та дерево.

У Києві зберігається цікаве авто — мінівен Ford E-150 Econoline 2000 року. Розкішна модель була альтернативою лімузинам. Про незвичний автомобіль розповів блогер Roma Urraco.

Пробіг авто складає всього 48,7 тис. км Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Цей Ford Econoline E-150 Mark III LX-tra Conversion Van (така повна назва авто) проїхав усього 30,3 тис. миль (48,7 тис. км). Перший власник купив його новим, але дуже рідко експлуатував. Мінівен переважно стояв у гаражі, тому чудово зберігся і виглядає, як новий – це справжня капсула часу. В машині все оригінальне.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Великий 5,4-метровий Ford Econoline E-150 LX-tra Conversion Van позиціонували, як офіс на колесах. Його салон з високим дахом оздоблений шкірою і деревом, там встановлені широкі "капітанські" крісла, а також телевізор і потужна акустика Clarion. Крім того, є зручні полички та підсклянники. Також автомобіль оснащений окремими кондиціонерами спереду і ззаду.

Розкішний мікроавтобус Ford оснащений 5,4-літровим V8 потужністю 260 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

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