Toyota випустить нестандартний мінівен-кросовер з дуже оригінальним дизайном (фото)

Оригінальний концепткар Toyota X-Van Gear перетвориться на серійний позашляховий мінівен. Автомобіль вирізняється брутальним дизайном.

В інтернет попали патентні зображення нового мінівена Toyota. Модель може стати серійною в найближчі роки. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нова Toyota є серійною версією минулорічного концепткара X-Van Gear. Вона вирізняється нестандартним рубаним дизайном із масивними бамперами.

Мінівен вирізняється нестандартним дизайном Фото: carscoops.com

У авто короткий високий капот, вертикальні задні стійки даху та розширені крила, а нижня частина кузова прикрита захисним обвісом. Також звертають на себе увагу піксельні світлодіодні фари.

Концепт-кар Toyota X-Van Gear мав зсувні передні й задні двері, проте в серійній моделі очевидно зсуватимуться лише задні двері. Дах виконаний панорамним.

Задні двері авто зсуваються Фото: carscoops.com

Про силовий агрегат Toyota X-Van Gear наразі нічого не відомо. Японський автовиробник навіть тримає у секреті тип силового агрегату, тому не можна сказати, чи буде модель бензиновою, гібридною чи електричною.

До речі, Toyota готує й новий позашляховик FJ, який буде молодшим братом Land Cruiser.

Також Фокус розповідав про недорогий мінівен від General Motors за $21 500.