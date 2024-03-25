В Україні виявили рідкісний 50-річний мотоцикл київського заводу без пробігу (відео)

Мотоцикл "Дніпро МТ9" стояв у гаражі з моменту придбання в 1973 році. Він покритий шаром бруду, проте повністю оригінальний і комплектний.

В Україні знайшли мотоцикл "Дніпро" 1973 року, який ніколи не експлуатувався. Він 50 років простояв занедбаним у гаражі. Про нього розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Oleg AC.

Мотоцикл належить до перехідної серії з 12-вольтним обладнанням Фото: скриншот / YouTube

Цей КМЗ "Дніпро МТ9" – справжня капсула часу. На його одометрі вказаний пробіг 19 км, а в баку відсутні сліди бензину. Удалося встановити, що виробили та продали його в кінці грудня 1973 року.

У мотоцикла з боковим причепом "Дніпро МТ9" рідні шини та фарба. Він покритий шаром бруду і місцями заіржавів. До того ж, потріскалися і потребують заміни гумові деталі. Байк планують почистити й відновити.

Виявилося, що цей "Дніпро МТ9" – рідкісна перехідна модель. У нього 12-вольтне обладнання, як у новішого мотоцикла МТ10. Також встановлений бензобак характерної форми.

КМЗ "Дніпро МТ9" оснащений 649-кубовим двигуном потужністю 32 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП із заднім ходом. Він здатен розвинути 105 км/год і споживає в середньому 7,2 л на 100 км.

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