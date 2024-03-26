У Франції виявлено покинутий автосалон Peugeot із машинами всередині (відео)

Автосалон не працює з 2019 року, проте у ньому досі залишається чимало машин. Деякі автомобілі непогано збереглися.

У Франції виявили занедбаний автосалон Peugeot. На його території досі стоять автомобілі. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.

Peugeot у дворі автосалону заіржавіли Фото: скриншот / YouTube

Цей автосалон із СТО закрився відносно недавно – у 2019 році. Він спеціалізувався на Peugeot і продавав не лише нові, але й уживані автомобілі. Точну його локацію тримають у секреті.

Саме старих Peugeot у приміщенні автосалону та у дворі найбільше. На відео можна побачити як вінтажний Peugeot 203 кінця 40-х, так і моделі 305 та 505 70-х чи новіші Peugeot 306, 405 і 605 90-х років.

Універсал Fiat Palio Фото: скриншот / YouTube

Разом із тим, стоять у автосалоні і моделі інших марок. Серед них – Fiat Palio, Ford Focus, Mazda Premacy, Renault Clio, Scenic та 19. На подвір’ї залишився й евакуатор Mercedes. Стан машин різний: одні мають досить непоганий вигляд, інші – проржавіли й напіврозібрані.

Крім того, на складах СТО збережено чимало запчастин для різних моделей автомобілів, а в офісі залишилися різноманітні документи, буклети та інші інфоматеріали.

До речі, це не єдиниий покинутий автосалон, виявлений останнім часом — ще один подібний шоурум знайшли в Німеччині.

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