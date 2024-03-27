Недорогий і економічний кросовер Chevrolet розсекретили до презентації (фото)

Кросовер Chevrolet Equinox Plus оснастять потужною плагін-гібридною установкою. Автомобіль зможе пересуватися в повністю електричному режимі.

Новий Chevrolet Equinox 2024 отримає економічну гібридну модифікацію Plus. Її презентують у квітні на автошоу в Пекіні, а поки перші фото авто з’явилися на сайті Autohome.

Кросовер презентують у квітні Фото: General Motors

Кросовер Chevrolet Equinox Plus буде плагін-гібридом. Його оснастять 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 173 к. с. та 190-сильним електромотором. Авто буде дорожчим за стандартний Equinox, але й значно економічнішим, хоча поки її витрату пального тримають у секреті. До того ж, авто зможе пересуватися на електротязі.

Відрізнити новий Chevrolet Equinox Plus можна за дещо зміненим переднім бампером та колісними дисками з оптимізованою аеродинамікою. Як і бензинова модель, він буде доступний у спортивному виконанні RS та позашляховому Activ.

Гібрид зможе пересуватися на електротязі Фото: General Motors

Салон Chevrolet Equinox Plus не показали, проте відомо, що всередині встановлять два великі дисплеї на передній панелі. Базова комплектація включатиме парктронік, камеру заднього виду, підігрів сидінь та керма, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі. Гібрид буде доступнішим, аніж аналогічні моделі цього класу.

До речі, недавно на ринок вийшов електромобіль Chevrolet Equinox, але це зовсім інша модель, яка не має нічого спільного із бензиновим кросовером і випускається паралельно.

Також Фокус розповідав про новий доступний мінівен Chevrolet за $21 500.