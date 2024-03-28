Для водіїв-початківців: представлено незвичний триколісний Volkswagen (фото)

Триколісне авто Geparda створене на базі Volkswagen up. Чотиримісний хетчбек масою 900 кг здатен розвивати 110 км/год.

Volkswagen up повернули у виробництво в новому форматі. Мініатюрний міський хетчбек перетворили на незвичне триколісне авто. Його назвали Geparda і невдовзі він надійде в продаж за ціною від 20 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor1.

Авто створене для водіїв-початківців

Volkswagen up Geparda створили спеціально для молодих водіїв. Поява такого авто обумовлена особливостями правил дорожнього руху Німеччини та низки інших країн ЄС. Вони дозволяють керувати малопотужною мототехнікою із 16 років, а оскільки обмежень по масі байків немає, то Volkswagen up вирішили переробити в трицикл.

Від стандартного Volkswagen up новий Geparda відрізняється здвоєними задніми колесами. Вийшов аналог триколісного мотоцикла.

Звісно, така конструкція впливає на керованість та стійкість авто, тому підвіска Volkswagen up доопрацьована – встановлені покращені задні пружини та передній стабілізатор.

Задні колеса Geparda здвоєні

До того ж, для водіїв-початківців установили малопотужний мотор на 20 к. с. Із ним Geparda масою 900 кг здатен розвинути 110 км/ч, тобто навіть може виїхати на автобан. Салон розрахований на чотирьох осіб, а оснащення включає ESP і 4 подушки безпеки.

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