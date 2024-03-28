В Україну привезли рідкісні колекційні спорткари Porsche (фото)

Porsche 911 GT3 — заряджена трекова версія купе. Спорткари оснащені високооборотистими двигунами та мають покращену аеродинаміку.

До України приїхали одразу два Porsche 911 GT3 2000-х років. Екстремальні трекові спорткари помітили в Києві та опублікували. Їх знімки публікують в соцмережах.

Porsche 911 GT3 — полегшена заряджена версія моделі Фото: supercars_ua

Спортивні купе Porsche 911 GT3 поповнили одну з українських автоколекцій. Автомобілі досить непогано збереглися й добре виглядають. Їх загальна вартість перевищує 200 000 євро.

Як відомо, GT3 — трекова версія Porsche 911. Такі купе обладнані високооборотними двигунами, полегшені та мають аеродинамічний пакет із обвісом та антикрилом.

Porsche 911 GT3 у кузові 996 Фото: supercars_ua

Білий спорткар Porsche 911 GT3 старіший – він належить до покоління 996. Такі авто випускали з 2002 по 2006 роки. Купе з 3,6-літровою 381-сильною шісткою та 6-ступінчастою механічною КПП здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 306 км/год. Зараз такі авто коштують 80-100 тис. євро.

Porsche 911 GT3 у кузові 997 Фото: supercars_ua

Чорне купе Porsche 911 GT3 в кузові 997.2 виготовляли з 2019 по 2013 рік. Воно обладнане 3,8-літровим двигуном потужністю 435 к. с. Розгін до сотні займає 4,1 с, а максимальна швидкість складає 312 км/год. Цей спорткар дорожче – його вартість може сягати і 130 тис. євро.

До речі, недавно у Львові бачили раритетні колекційні спорткари BMW на автовозі.

Також Фокус розповідав про рідкісне авто неіснуючої марки на вулицях Києва.