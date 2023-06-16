З України під обстрілом таємно вивезли 16 візантійських ікон до Лувра, – ЗМІ (фото)

З початку російського вторгнення колекцію музею Ханенків перевезли в безпечне місце, і наразі будівля в українській столиці порожня.

З музею Ханенків під обстрілом евакуювали 16 візантійських ікон. Про це інформує Deutsche Welle.

Поблизу закладу впала ракета. Внаслідок падіння були вибиті вікна. З початку російського вторгнення його колекцію перевезли в безпечне місце, і наразі будівля порожня.

Вже у жовтні 2022 року історична будівля та її внутрішнє оздоблення постраждали від ракетного удару. Решта творів мистецтва тепер під загрозою через коливання температури, спричинені відключенням електроенергії.

Виставка ікон у Луврі

Поєднання п’яти ікон із 16 творів, які раніше привезли у Францію, демонструє водночас античну спадщину, в якій бере свій початок візантійська цивілізація. Це наявна демонстрація образу, що характеризує мистецьке вираження у східному християнстві.

Відвідувачі відомого закладу у Франції отримають можливість ознайомитися з іконами на дереві VI та VII століть. Такі роботи походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай.

Представлена також константинопольська мікромозаїчна ікона кінця XIII — початку XIV століття. Вона оздоблена унікальним золотарським обрамленням.

Українські твори мистецтва, зокрема цінні візантійські ікони, зберігатимуться в Луврі, доки в Україні триває війна. П'ять робіт представлені публіці в рамках виставки "Витоки священного образу", яка триватиме до 6 листопада.

Нагадаємо, у грудні 2022 року правоохоронці знайшли у храмах УПЦ МП ікони. Виявилося, що настоятель Успенського собору в Херсоні був присутнім у залі Кремля під час оголошення анексії українських областей. Він утік із міста разом з російської армією. Загалом обшуки відбулися в храмах Української православної церкви московського патріархату в Херсонській, Волинській, Житомирській і Черкаській областях, де була налагоджена російська агентурна мережа.