Повернення легенди через 10 років: з'явився трейлер нового сезону "Футурами" (відео)

Культовий американський мультсеріал повернеться на екрани вже у липні. У восьмому сезоні автори не оминули пережиту світом пандемію.

24 липня стане доступним до перегляду новий сезон американського анімаційного серіалу "Футурама", останній епізод якого виходив ще у 2013 році. Вихід нових серій анонсував стримінговий сервіс Hulu у соцмережах.

"Під час доставляння піци напередодні Нового року 1999 року Філіп Дж. Фрай випадково кріонічно заморожується та розморожується на тисячу років пізніше. Від творця "Сімпсонів" "Футурама" — це науково-фантастична анімаційна комедія", — йдеться в описі.

Трейлер показує, що у новому сезоні варто очікувати посилань на пандемію COVID-19 та романтичних стосунків між головними персонажами Лілою та Фраєм. Окрім того, у мультсеріалі з’являться сучасні гаджети, зокрема розумна колонка.

"Футурама" — науково-фантастичний анімаційний серіал авторства Метта Ґрейнінґа та Девіда Коена, що також подарували світові культовий сатиричний мультсеріал "Сімпсони".

Трейлер восьмого сезону "Футурами"

Нагадаємо, продовження "Футурами" анонсували ще у лютому 2022 року. Мультсеріал виходить з 1999 року та налічує вже 124 епізоди в семи сезонах.

У квітні в ЗМІ повідомили, що один із творців серіалу "Теорія великого вибуху" Чак Лоррі працює над його новим спін-оффом. Попередньо відомо, що історія буде про нових героїв, однак вже відомі глядачам актори з’являтимуться у кадрі як запрошені зірки.