Очільник видавництва "Фоліо" придбав піратську копію роману Кінга, видану на окупованій Луганщині

Стівен Кінг заборонив росіянам друкувати свій новий роман "Казка".

Очільник українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький заявив, що купив піратську копію роману Стівена Кінга, видану на окупованій Луганщині. Він зробив це нібито заради дослідницької мети. Про це пише "Детектор медіа".

Видавець розповів, що Стівен Кінг заборонив росіянам друкувати свій новий роман "Казка".

"Цей роман був надрукований в Росії, з вихідними даними "Луганська народна республіка". Він з'явився в продажу в Україні до того, як "Клуб сімейного дозвілля" надрукував власний наклад. Вибачте, я прочитав піратську копію, бо я не хотів ще два місяці чекати. І таких читачів багато. Ринок повинен опиратися на виконання законів нашими громадяними", — сказав він.

На дискусійній панелі на цьогорічному фестивалі KyivBookFest це повідомлення викликало справжній ажіотаж і обурення.

Олександр Красовицький зазначив, що не є прихильником Кінга і купив піратську версію лише задля того, щоб вивчити видання.

"Те, що книжка Кінга була в Росії надрукована під вихідними даними "ЛНР" — факт з російської преси. Українські пірати вкрали (чи домовилися) з російськими і друкують тут з фальшивими вихідними даними Молдови, Казахстану, Латвії. І так, одну з таких книжок я купив", — сказав він.

За словами Красовицького, він їздить Україною, зокрема, на деокуповані території, та знаходить літературу, яку росіяни завозять до українських шкільних бібліотек. Про факти незаконного розповсюдження книг видавець також повідомляє правоохоронцям.

Видавець вважає, що держава не звертає достатньо уваги на велику кількість забороненої законом продукції в Україні.

Нагадаємо, що Стівен Кінг засудив обстріл житлового будинку в Умані. "Король жахів" шокований тим, що російські окупанти не зупиняються ні перед чим, навіть якщо йдеться про вбивство українських дітей.

Раніше повідомлялося, що Стівен Кінг розкритикував Росію за ведення безглуздої війни й обстрілу мирних жителів.