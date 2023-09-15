"Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?" Хроніка скандалу з піснею "Зрада" Сергія Бабкіна
Останній місяць навколо співака Сергія Бабкіна в соцмережах вирують пристрасті, і його нова пісня "Зрада" тільки підлила масла у вогонь. Фокус зібрав усе, що відомо про артиста останнім часом, і замислився, чому в Україні його поведінка та пісні викликали скандал і бурхливе обговорення.
Популярний артист Сергій Бабкін донедавна перебував у Німеччині разом із дружиною та трьома дітьми. В інтерв'ю Славі Дьоміну він повідомив, що не збирається найближчим часом повертатися в Україну. За словами Бабкіна, у перші дні повномасштабної війни в Україні він із сім'єю переховувався від обстрілів у Харкові в підвалі сусідів, після чого поїхав у Дніпро, а потім за кордон.
В інтерв'ю артист зазначив, що не бачить сенсу повертатися на Батьківщину, поки його рідне місто зазнає регулярних обстрілів. "Я можу приїхати. І що? Просто, щоб хтось зрадів, що я приїхав? Для себе? А що для себе? Я по життю не люблю "для себе". Усе, що я роблю, — це не для себе. Мені багато не потрібно. Хочеться завжди когось ощасливити, комусь допомогти. Для когось, а не для себе", — пояснив Бабкін.
Це було 3 серпня 2023 року.
10 серпня Бабкін опублікував у соцмережі фото з Маямі з коментарем: "Маямі. Ми вже тут. Сьогодні побачимося на нашому благодійному концерті! Чекаємо! До зустрічі! Раджу не пропустити, бо це особлива подія".
З'явилися коменти користувачів мережі з критикою.
- "Навіть Віталій Козловський служить у ЗСУ! А Бабкін шукає, де краще, не здивуюся, якщо він, як Яма, залишиться в Маямі";
- "Влад Яма теж буде на концерті?"
- "А хлопці в ЗСУ";
- "Розкажіть, будь ласка, скільки грошей витрачено на райдер: пересування артистів (переліт, візи тощо), і харчування, і проживання. Щоб потім можна було відняти від загальної суми. Адже стільки благодійних концертів, а на виході — дуля з маком. Бо як-то кажуть, усім потрібно їсти. Не з руки називати це туром зараз, а от благодійний концерт саме те, кому ця допомога? Вам? Просування на просторах Америки".
Артист на хейт відповів, що гроші з концертів відправляє на допомогу 127-й окремій бригаді Сил ТрО в Харкові, з якою вже довго співпрацює.
Шанувальники артиста заступилися за нього, закликавши критиків рахувати власні гроші й донати на допомогу армії, а не ображати тих, хто збирає кошти для захисників за кордоном.
Далі в мережі почали обговорювати, що Бабкін у США співав російською пісню "Солдат".
У продюсерки та дружини Сніжани Бабкіної поцікавилися: "У мережі несеться відео з Маямі, де Бабкін і група співають російською. Ви щось можете прокоментувати, чи ви й далі співаєте російськомовні пісні? Сумно".
Дружина-продюсерка артиста відповіла: "Як менеджерка групи 5nizza я можу відповісти. 1. Гурт і творчість Сергія Бабкіна — це різні творчості. 2. Пісня "Солдат" 5nizza та пісня "Солдат" Бабкіна — це різні пісні. 5nizza не виконує україномовного "Солдата", Бабкін не співає російськомовного. 3. Групі 5nizza 23 роки! 90% пісень — російською. А зараз у нас благодійний тур групи 5nizza. 4. У хлопців немає часу, щоб виправдовуватися перед вами, тому що свій час вони проводять із користю для ЗСУ".
Але хейтери не вщухали. До того ж з'явилася інформація, що хтось із організаторів туру (квитковий оператор) Бабкіна в США має російське громадянство.
Знову пішли виправдання, що ці росіяни давно виїхали з РФ і живуть за кордоном тощо.
Але тут автора-виконавця, що називається, "прорвало": він вирішив відразу всім хейтерам відповісти піснею "Зрада". І судячи з усього, тільки підлив масла у вогонь.
На титульному кадрі кліпу зображений Сергій Бабкін, тіло якого розписане словом "зрада": схоже і на тату, і на захисну уніформу.
У пісні такі слова:
"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — зрада. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — зрада. Помада така, як у Пугачової Алли, — зрада. Нема зради в снарядів, що бʼють по р*сні Градом. Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" — зрада. Випало з рота "прошу прощения" — зрада. У тебе "Заметки" в Айфоні, не "Нотатки" — зрада. Бійцям на передку байдуже — треба или надо".
Бабкін вирішив сатирично проїхатися по темі "зради", наголошуючи на тому, що українці самі почали плутатися в термінах: "А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах? А чи не зазираємо таким чином у темряву? Чи не надто багато сил іде заради зради?". І найгостріше-сатиричне звинувачення: "Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?"
Далі Бабкін наводить рядки, у яких називає ті речі, які реально вважає зрадою:
"Коли тобі чхати на маму і тата. Коли вчиш своїх дітей пишатися матом. Коли мовчиш, хоча є що сказати. Коли можеш болем та жалістю грати. Коли кладеш собі в кишеню донати. Коли нехтуєш подвигами побратимів. Коли наповнюєш серця людей негативом. Коли втратив у людях надію та віру. Коли війна стала зручніше за мир".
Реакція мережі не забарилася з'явитися.
Коментарі зі знаком "мінус"
- "Колись випадок Бабкіна вивчатимуть у підручниках із маркетингу та піару. В параграфі "Як закопувати себе після того, як уже кілька разів обіср*вся".
- "Українці не шукають зраду, українці відстоюють цінності. Українці володіють інструментом цивільного контролю та впливу. І це працює".
- "Сергію, феноменальний ривок. Наздогнали Олега Винника, можливо, навіть перегнали. Перевершили себе та всі свої обійми на фото і співпрацю з росіянами".
- "Виправдання низького рівня освіченості. Це важко назвати творчістю, одні маніпуляції".
Коментарі зі знаком "плюс"
- "Пісня, від якої моторошно, мурахи по тілу, тому що вона про божевільну правду, яку ми бачимо сьогодні. Люди заплуталися. Та ще й усюди і в усьому шукають зраду".
- "Бажаю, щоб у нашій країні всі були такі "зрадники", як Бабкін. Тоді ми швидко виграємо війну. Вірніше, тоді війна б і не почалася".
Попри те, що Сергій Бабкін перебуває за кордоном і викликає часом негативну реакцію користувачів мереж, на сьогодні десятки його україномовних хітів крутяться на вітчизняних FM-станціях: "Де Би Я", "Хто Далі Йде", "Привіт, Бог", "Вона Знає", "Пробач", "Моє Кохання" та ін.