Священик пояснив свої слова про звільнення керівництва церкви, де зняли кліп Жадан і Соловій

Отець Юстин Бойко каже, що його слова зрозуміли двозначно, і він шкодує про те, що допустив таке трактування.

Ієромонах УГКЦ, отець Юстин (Юрій) Бойко, який у програмі "Говорить великий Львів" коментував ситуацію довкола скандалу з кліпом Сергія Жадана та Христини Соловій і говорив про те, що на керівництво церкви, де знімався ролик, "чекає зміна", заявив "Суспільне. Культура", що його слова сприйняли двозначно.

"Оскільки мої слова витлумачені на спосіб, що це рішення УГКЦ, а з цього здійнявся інформаційний землетрус, тому я не хочу і це не в моїй компетенції звільняти чи призначати когось. Відповідно спростовувати те, що мені приписали я не бажаю. Визнаю, що я в ефірі "Говорить великий Львів" висловився двозначно, оскільки вжив слова "зміна і реформа". Це моє упущення, за яке я шкодую", — зазначив він.

В ефірі програми, про яку згадувалося вище, Бойко заявив буквально таке:

"Вина отців церкви явна. Крім моральних принципів, вони порушили принцип церковного права, який говорить, що не можна використовувати церкву для інших цілей, окрім молитви і того, що служить славі Божій. Очевидно, що в церкві св. Андрія буде зміна, буде реформа, бо це питання назріло не сьогодні. Як вона відбудеться, ми побачимо, бо цього вимагає вже й сама ситуація... Думаю, що наш митрополит узяв таку паузу, щоби добре подумати, порадитися і не робити поспішних висновків із цього, адже це була відверта провокація".

Слова ієромонаха спростували і в Українській греко-католицькій церкві.

"Наразі проводиться розслідування. Поки проводиться розслідування, не можуть вноситися будь-які зміни в духовному керівництві храму або в інших моментах. Будь-які виклики потребують рішень. Однак, на цей момент не було рішення про нове керівництво. Отці, які служать у храмі, продовжують своє служіння без змін", — заявив ресурсу Zaxid.Net керівник пресслужби Курії Львівської архиєпархії УГКЦ Михайло Квасюк.

Що не так із кліпом, і чому він спричинив скандал

Кліп на пісню "Серце" Христина Соловій і Сергій Жадан представили 20 жовтня. Він знімався у храмі с. Андрія Первозванного у Львові. За сюжетом, Христина сидить у кріслі в червоному вбранні, повернувшись спиною до престолу, а Сергій іде львівськими вулицями до неї. У пісні співається про кохання, і в якийсь момент там з'являються дівчата, які цілуються.

Після виходу відео представники парафії святого Андрія отців Василіан УГКЦ закликали музикантів видалити відео з мережі .

Зі свого боку артисти спростували інформацію про те, що служителі церкви були введені в оману, і чутки про провокацію.

"Кліп знімався в церкві. Але в цьому не було нічого ні антиклерикального, ні провокативного. Церква там як певна метафора. Метафора певної суспільної думки. І взагалі громадської думки", — пояснив Жадан.

Раніше Фокус писав, що Жадану і Соловій приписують роман.