На керівництво церкви, де знімали кліп Соловій і Жадан, чекає звільнення (відео)

Ієромонах УГКЦ, отець Юстин Бойко заявив, що зйомки кліпу в церкві "були провокацією", а також розкритикував Соловій, вважаючи, що вона "морально деградувала".

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Скандал навколо кліпу Христини Соловій і Сергія Жадана "Серце", зйомки якого проходили в церкві святого Андрія Первозванного УГКЦ у Львові, набирає обертів. Ієромонах УГКЦ, отець Юстин (Юрій) Бойко в ефірі "Говорить Великий Львів" заявив, що керівництво церкви буде змінено.

"Вина отців церкви явна. Крім моральних принципів, вони порушили принцип церковного права, який говорить, що не можна використовувати церкву для інших цілей, окрім молитви і того, що служить славі Божій. Очевидно, що в церкві св. Андрія буде зміна, буде реформа, бо це питання назріло не сьогодні. Як вона відбудеться, ми побачимо, тому що цього вимагає вже й сама ситуація... Думаю, що наш митрополит узяв таку паузу, щоб добре подумати, порадитися і не робити поспішних висновків із цього, адже це була відверта провокація", — заявив Бойко.

Він також розкритикував Соловій, яка, коментуючи скандал, сказала, що якщо вона повернеться на святу Галичину, то боїться, що її спалять на публічному вогнищі. За словами священника, він бачить "велику моральну деградацію" артистки, яка виросла в християнських цінностях і вперше з'явилася в публічному просторі з прекрасними лемківськими піснями.

Що стосується Жадана, то Бойко назвав його хорошим письменником, але зробив ремарку:

"Говорити, що християнське, а що антихристиянське, напевно, не йому варто, а людям, які розуміються у християнстві".

Історія скандалу

20 жовтня Сергій Жадан і Христина Соловій випустили спільний кліп на пісню "Серце", зйомки якого частково відбувалися в храмі святого Андрія у Львові. У кадрі письменник іде львівськими вулицями до храму, де, сидячи в кріслі в червоному вбранні, на нього чекає співачка. У кліпі можна побачити й інші пари, зокрема жінок, які цілуються.

Після виходу ролика представники парафії святого Андрія отців Василіан УГКЦ закликали музикантів видалити відео з мережі. Зі свого боку герої відео вже дали свої коментарі.

"Кліп знімався в церкві. Але в цьому не було нічого ні антиклерикального, ні провокативного. Церква там як певна метафора. Метафора певної суспільної думки. І взагалі громадської думки", — заявив Жадан. Він наголосив, що всі розмови, що їхня команда ввела церкву в оману, не відповідають дійсності.

Христина Соловій же повідомила, що вона одразу зняла з себе відповідальність, і наголосила, що ідея належала Сергію.

"Тому що рано чи пізно я повернуся до Львова, на святу Галичину, і не хочу бути спаленою на публічному вогнищі".

Ажіотаж навколо пісні приніс свої результати. За тиждень його переглянули 535 тисяч осіб.

Раніше Фокус писав, що Христина Соловій розкритикувала співачок, які не їдуть до українських військових з концертами на передову.