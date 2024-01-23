Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав номінацію на "Оскарі": хто конкуренти (відео)

Українській картині на кінопремії потрібно буде боротися з іншими чотирма стрічками, які представлені в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти Американської кіноакадемії на премію "Оскар". Про це йдеться у трансляції оголошення, яка відбулася 23 січня.

Стрічка режисера Мстислава Чернова, який за сумісництвом є військовим кореспондентом і був у місті в момент початку вторгнення, потрапила в категорію "Найкращий повнометражний документальний фільм".

В Українській кіноакадемії подали фільм "20 днів у Маріуполі" на конкурс ще у вересні 2023 року, проте точно не було відомо, чи отримає він номінацію.

Українській картині на кінопремії потрібно буде боротися з іншими чотирма стрічками, які представлені в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Мова про: "Бобі Вайн: Народний президент"; "Вічна пам'ять"; "Доньки Ольфи"; Вбити тигра".

"20 днів у Маріуполі": що відомо про фільм

Картина розповідає про події перших тижнів після того, як російські окупанти напали на місто 24 лютого 2022 року. У ньому можна побачити моменти бомбардування житлових будинків у місті, ракетний обстріл пологового будинку та життя людей у місці, де за кілька днів до цього всі були щасливі.

До слова, фільм "20 днів у Маріуполі" вже отримав приз глядацьких симпатій на популярному фестивалі незалежного кіно Sundance.

8 серпня 2023 року український режисер Мстислав Чернов повідомив, що внаслідок удару по Покровську Донецької області постраждав поліцейський, герой документального фільму "20 днів у Маріуполі.

Пізніше сам Володимир поділився історією про те, як рятував людей. За його словами, він повертався додому, але почув сильний вибух і поспішив на допомогу жителям багатоповерхівки.