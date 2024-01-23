Помер засновник легендарного гурту Boney M Френк Фаріан: чим ще прославився продюсер (відео)

На момент смерті німецькому музиканту було 82 роки. Його виявили в його будинку в Маямі, у якому він проживав тривалий час.

Німецький музикант і засновник Boney M Френк Фаріан помер у віці 82 років. Про трагічну подію розповіла його сім'я, передає BBC 23 січня.

За даними близьких артиста, помер він у своєму будинку в Маямі, в американському штаті Флорида, де проживав тривалий час. Причина смерті не прозвучала, проте відомо, що 2022 року він переніс операцію на серці, під час якої йому замінили серцевий клапан. Пізніше він зізнався, що це тоді врятувало йому життя.

Плітку 2024 року популярному артисту мало виповнитися 83 роки.

Френк Фаріан: що про нього відомо

Народився чоловік 1941 року на Південному Заході Німеччини в місті Кірн. У дорослому віці він почав здобувати освіту шеф-кухаря й одночасно намагався займатися музичною кар'єрою. Спочатку як співак, а потім уже як продюсер.

У 1976 році завдяки його зусиллям з'явився гурт Boney M, і він випустив низку всесвітньо відомих хітів, серед яких Daddy Cool, Rasputin і Mary's Boy Child.

Також Френк Фаріан працював із такими виконавцями як Міт Лоаф і Стіві Вандер, що принесло їм усім додаткову популярність. За деякими даними, продюсер продав близько 800 мільйонів записів по всьому світу.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" Девід Гейл помер у 58 років. У популярному серіалі актор виконав роль Стюарта, нареченого Бренди Волш. А також з'являвся в серіалах "Саванна", "Швидка допомога" та "Робін Гудс".

Також цього дня повідомлялося, що раптово помер актор із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Причиною смерті артиста, який грав у команді "Одеських джентльменів", стали проблеми із серцем. Церемонія прощання та поховання мала відбутися у вівторок, 23 січня.