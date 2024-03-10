"Оскар-2024": що потрібно знати про головну кінопремію року та який фільм представить Україна (відео)

Великі шанси отримати нагороду має й український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Він боротиметься за золоту статуетку в номінації "Найкращий документальний фільм".

96-та церемонія вручення нагород премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар" за заслуги в галузі кінематографа за 2023 рік має відбутися 10 березня 2024 року в театрі "Долбі" в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія). Фокус розбирався, де в Україні дивитися трансляцію нагородження, а також які фільми та актори мають найвищі шанси отримати золоту статуетку цього року.

Де дивитися церемонію нагородження "Оскар-2024"

Цього року транслювати церемонію нагородження буде "Суспільне Культура". Стрім розпочнеться в неділю, 10 березня, о 23:30 за київським часом. О 00:30 розпочнеться вихід на червону доріжку, а саме вручення відбудеться о 01:00.

Зазначимо, що цього року коментувати трансляцію вручення кінопремії буде кінокритик Лєна Чиченіна. Вона зазначила, що докладе всіх зусиль, щоб не заважати глядачам слухати ведучого церемонії, а також інших спікерів.

"Я постараюся якомога лаконічніше й інформативніше розповідати, хто всі ці люди і яким був їхній шлях до цієї церемонії", — сказала вона.

У прямому ефірі над перекладом шоу з англійської працюватимуть Андрій Бєсєдін і Сергій Тюпа. До того ж "Оскар" перекладатимуть жестовою мовою фахівці Лада Соколюк і Юлія Порплик.

Хто вестиме "Оскар-2024"

У 2024 році американський комік Джиммі Кіммел уже вчетверте стане ведучим церемонії вручення премії "Оскар". Він також був ведучим у 2017, 2018 і 2023 роках.

Американський комік Джиммі Кіммел вестиме церемонію вручення "Оскар-2024" Фото: Instagram @jimmykimmel

Своєю чергою оголошувати імена переможців будуть "зіркові" гості, серед яких — Магершала Алі, Ніколас Кейдж, Джессіка Ленґ, Меттью Макконагі, Люпіта Ніонґо, Аль Пачіно, Мішель Пфайффер, Сем Роквелл, Зендая, Bad Bunny, Кріс Гемсворт, Двейн Джонсон, Майкл Кітон, Реджина Кінґ, Дженніфер Лоуренс, Кейт Маккіннон, Ріта Морено, Джон Мулейні, Кетрін О'гара, Октавія Спенсер, Рамі Юссеф, Емілі Блант, Синтія Еріво, Америка Феррера, Саллі Філд, Раян Ґослінґ, Аріана Ґранде, Бен Кінґслі, Мелісса Маккарті, Ісса Рей, Тім Роббінс, Стівен Спілберґ, Мері Стінбурґен, Аня Тейлор-Джой, Шарліз Терон, Крістоф Вальц та Форест Вітакер.

Які фільми отримали найбільшу кількість номінацій

Найбільшу кількість номінацій отримав фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер", він претендує на перемогу в 13 категоріях. На другому місці перебуває стрічка грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння" з 11 номінаціями. Драма Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні" має 10 номінацій, а "Барбі" Гретти Гервіг — 8.

У якого фільму найбільші шанси отримати "Оскар-2024"

Звання найкращого фільму у 2024 році мають шанси отримати:

Американське чтиво;

Анатомія падіння;

Барбі;

Залишенці;

Вбивці квіткової повні;

Маестро;

Оппенгеймер;

Минулі життя;

Бідолашні створіння;

Зона інтересу.

Також букмекери зазначають, що золоті статуетки в номінаціях можуть отримати:

Крістофер Нолан у номінації "Найкращий режисер";

Кілліан Мерфі в номінації "Найкращий актор";

Лілі Гладстон у номінації "Найкраща актриса";

Роберт Дауні-молодший у номінації "Найкращий актор другого плану";

Да'Вайн Джой Рендолф у номінації "Найкраща актриса другого плану".

Україна та кінопремія "Оскар-2024"

Цього року на кінопремії "Оскар" представлений і український фільм, який боротиметься за золоту статуетку в номінації "Найкращий документальний фільм". Йдеться про стрічку"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василини Степанової.

Українській картині на кінопремії потрібно буде боротися з іншими чотирма стрічками, які представлені в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Мова про: "Бобі Вайн: Народний президент", "Вічна пам'ять", "Дочки Ольфи", "Убити тигра".

Картина розповідає про події перших тижнів після того, як російські окупанти напали на місто 24 лютого 2022 року. У ньому можна побачити моменти бомбардування житлових будинків у місті, ракетний обстріл пологового будинку та життя людей у місці, де за кілька днів до цього всі були щасливі.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що фільм "Зона інтересів" отримав 5 номінацій на премію "Оскар". Фільм будується на контрасті ідеалізованого, "райського" життя сім'ї коменданта Освенцима, яка проходить по один бік паркану, а по інший — пекельне існування концтабору.

А 8 березня ми писали про те, що всім номінантам на "Оскар" приготували пакет подарунків на $180 тисяч кожен. У подарунковий пакет входять десятки найменувань продуктів, косметики настільних ігор і навіть розкішний відпочинок.