Українець розробив бойовий дрон за $4000: як він може знищувати росіян (відео)

Михайло Дронов уже створив сам безпілотник, але треба ще доробити станцію керування для операторів.

Український інженер Михайло Дронов розробив у Кривому Розі свій дрон-камікадзе SkyNetUa, який планує представити Міністерству оборони України. Він розповів про свій проєкт телеканалу "Перший криворізький".

SkyNetUa — це багатофункціональний безпілотний літак, який може застосовуватися як для розвідки, так і для ударів. Спочатку Михайло Дронов задумував його як "камікадзе", але потім додав механізм скидання боєприпасів, щоб зробити БПЛА багаторазовим бомбардувальником. Під час останніх випробувань безпілотник зміг підняти корисне навантаження вагою 3,5 кг. За словами розробника, висота скидання залежить від умов і дальності огляду оператора, але з 200 м дрон може потрапити в ціль.

"Він досить маневрений. Не такий, як квадрокоптер, але все одно може працювати по цілях, що рухаються, і завдяки функції ретрансляції сигналу може спускатися доволі низько, щоб працювати на невеликій висоті", — поділився творець моделі.

Безпілотник може скидати кумулятивні, фугасні (82 мм міна), термобаричні або штатні боєприпаси, наприклад, заряди для гранатомета РПГ-7. Для огляду та прицілювання на ньому встановлена камера з десятикратним оптичним та восьмиразовим цифровим наближенням.

БПЛА Михайла Дронова оснащений електричним двигуном, що дозволяє розганятися до 100 км/год. Тривалість польоту SkyNetUa становить приблизно дві години, за цей час він може подолати 120-150 км.

Дрон передає відео оператору в режимі реального часу на відстані до 25 км, але його можна збільшити до 50 км, якщо використовувати другий дрон як ретранслятор. Канал зв'язку добре захищений від засобів радіоелектронної боротьби, які активно використовують росіяни.

За словами Михайла Дронова, він уже завершив розробку безпілотників, але ще необхідно доробити наземну станцію управління. Готова зараз коштує близько $6000, інженер збирає її самостійно, але йому все одно необхідно витратити $2000 на деталі. Собівартість одного дрону становить $4000.

Більшість роботи Михайло виконує самостійно, але дещо допомагають робити друзі, які надають своє обладнання та приміщення. Проєкту зараз не вистачає фахівця з електроніки та програміста для створення ПЗ. Коли комплекс буде повністю готовий, розробник має намір пройти випробування Міністерства оборони та підписати контракт на серійне виробництво.

"Я можу вам дати літак, інструкцію, і перший ви, можливо, зробите не дуже добре, але другий вже зробите ідеально, – каже розробник Михайло Дронов. – Нещодавно я відправив розрахунок на виготовлення тисячі літаків на місяць. Чи багато це? Скажемо?" Так, це більше, ніж усі виробники можуть робити зараз".

Раніше писали, що український дрон SkyNetUa пройшов випробування з РЕБ. На початку квітня Михайло Дронов протестував свій безпілотник разом із командою військових в Харкові та переконався, що він витримує вплив різних типів "глушилок", продовжуючи працювати.