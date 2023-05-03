Зможе керувати роєм дронів та роботів: Anduril працює над спеціальним ПЗ (відео)

Компанія вже отримала контракт від Пентагону на інтеграцію систем протидії дронам та єдиним програмним забезпеченням для управління БПЛА.

Компанія Anduril Industries представила програмне забезпечення, яке спрощує керування великою кількістю безпілотників і роботів. ПЗ має звільнити людські ресурси для інших завдань та допомогти чіткіше та повноцінніше координувати військові операції, повідомляє Defense News. ПЗ, що отримало назву Lattice for Mission Autonomy, є результатом не менше чотирьох років роботи компанії.

Anduril вже отримала контракт на $1 млрд від Командування спеціальних операцій США минулого року для керівництва роботами з інтеграції систем протидії дронам. Зі свого боку, Lattice for Mission Autonomy надає "мізки та клей, що пов'язує все воєдино, щоб змусити всі ці системи бути ефективними", — заявив генеральний директор Anduril Браян Шімпф.

У Пентагоні хочуть отримати бойові рої дронів, які слугуватимуть підтримкою для бойових літаків під час проведення військових операцій та роботів, які мають допомагати у розмінуванні та доставці боєприпасів. Всім цим потрібно буде керувати із єдиного центру.

В цей час компанія працює над тим, щоб зв'язати в єдиний центр управління безпілотники та роботів різних виробників. Це спростить завдання координації безпілотних одиниць на великих відстанях у мінливих умовах бою. Реалізація системи єдиного контролю допоможе оперативно організовувати та планувати бойові місії, а також синхронізувати дії між армійськими підрозділами.

Можливості системи Lattice for Mission Autonomy.

Раніше Фокус повідомляв, що ракети AIM-260 збиватимуть літаки РФ: з'явилися подробиці секретної розробки.