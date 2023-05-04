Чат-бот ChatGPT-4 доступний у всьому світі будь-кому. Як користуватися

Компанія зробила доступними свої сервіси на основі штучного інтелекту від OpenAI.

Microsoft, яка є найбільшим інвестором в OpenAI (розробників ChatGPT) оголосила, що тепер усі бажаючі можуть отримати доступ до нейромережі та сервісів на її основі, повідомляє CNN. Однак головною залишається умова використовувати для ChatGPT браузер Edge.

Є два важливі нюанси. По-перше, не варто боятись браузера від Microsoft. Він, за своєю суттю, є дуже схожим на улюблений Google Chrome і створений на тому ж "движку" — Blink. Це означає, що будь-які ваші розширення, встановлені в Chrome, можна легко використовувати і в Edge. До речі, на "движку" Blink створені й інші популярні сьогодні браузери, наприклад лінійка Opera або Brave. І, так, у них також можна встановити все те, що встановлено в Chrome.

По-друге, якщо вам зовсім не хочеться використовувати інший браузер, то за допомогою спеціального розширення Bing Chat for All Browsers ви зможете користуватися чат-ботом не встановлюючи Edge. Правда у вас не буде доступу до інших дивовижних функцій на основі штучного інтелекту, про які ми розповімо вам завтра в окремому матеріалі. Але якщо ваша мета тільки свіжий ChatGPT-4, це розширення вам підійде.

Щодо "світового доступу до штучного інтелекту в Bing", то, швидше за все, йдеться про країни, які не мали до нього доступу досі. Українці вже кілька місяців можуть вільно використовувати всі напрацювання Microsoft у їхньому браузері. Про це ми писали неодноразово.

Що ж до самого пошуковика Bing, то, за заявою Юсуфа Мехді, віцепрезидента Microsoft, який відповідає за ініціативи в галузі штучного інтелекту, "Bing тепер має понад 100 млн активних користувачів на день, що значно більше, ніж за останні кілька місяців, до інтеграції ChatGPT у продукти компанії".

Раніше Фокус розповідав, чому всі раптово полюбили Microsoft Bing та змусили нервувати Google.