"Роблять окупантам боляче": прикордонники показали роботу бойових дронів (відео)

Бійці ДПСУ за допомогою безпілотників та саморобних бомб атакують як живу силу, так і техніку росіян.

Українські прикордонники використовують різні види дронів, аби ефективно знищувати окупантів. Державна прикордонна служба України (ДПСУ) показала їхню роботу в ролику, опублікованому на офіційній сторінці у Facebook.

Прикордонники використовують великі безпілотники, які скидають потужні бомби для ураження ЗС РФ. На відео можна помітити саморобні снаряди із пластиковими хвостовиками-стабілізаторами та "плавцями", які підвищують точність падіння – вони прикріплені хомутами чи звичайним скотчем.

"Є в арсеналі прикордонників і важкі дрони. Вони несуть кількакілограмові боєприпаси, які нещадно роблять окупантам боляче", — зазначила пресслужба ДПСУ.

За словами військовослужбовця із позивним "Фанат", за допомогою ударних безпілотників-квадрокоптерів та саморобних бомб прикордонники атакують насамперед живу силу ЗС РФ, оскільки її дуже багато. Крім того, дрони ДПСУ вилітають уночі, ефективно знищуючи російську бойову техніку. Цілі для поразки знаходить аеророзвідка ДПСУ.

"Мені подобається робота, яку ми робимо, коли вона стосується знищення нашого ворога, котрий прийшов на нашу землю. Чим більше ми їх випалюємо завдяки своїй або волонтерській роботі — це все круто", — прокоментував "Фанат".

На відео прикордонники продемонстрували запуск українського безпілотника "Довбуш" із даху автомобіля. Як розповів військовослужбовець із позивним "Бариста", аеророзвідники ДПСУ відправляють дрони запланованими маршрутами, щоб вони зробили фотографії місцевості та повернулися.

Після цього військові вивчають знімки, позначають на них техніку або особовий склад ЗС РФ, визначають координати противника і передають ці дані Силам оборони, які потім знищують окупантів за допомогою артилерії або інших засобів ураження, зокрема згаданих ударних дронів.

Раніше писали, що українські інженери налагодили виробництво дронів "Довбуш Т10". Ці безпілотники оснащені камерою, яка дозволяє вести розвідку та пошук цілей на значній відстані.

Нещодавно повідомляли, як білоруські прикордонники зганьбилися, намагаючись збити український дрон. На думку журналіста Андрія Цаплієнка, армія Білорусі не загрожує українцям, якщо не може впоратися навіть із неповоротким БПЛА.