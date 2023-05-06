Таємниця Bayraktar: експерти розкрили, чи можна захопити контроль над військовим дроном

За словами військових, поки не було жодного випадку перехоплення турецьких Bayraktar TB2, проте росіяни постійно навчаються та покращують свої технології РЕБ.

Увечері 4 травня українські війська збили власний безпілотник Bayraktar TB2, який за офіційною версією втратив управління. Видання ВВС вирішило розібратися, чи могла Росія перехопити над ним контроль.

Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, у четвер Bayraktar TB2 втратив управління під час планового польоту над Києвом. Військові вирішили збити дрон, щоб запобігти небезпечним наслідкам. Причини збою в системі керування дроном залишаються загадкою, хоча ПС запевняють, що перехоплення не було.

Експерти та оператори дронів з ЗСУ розповіли ВВС, що зламати безпілотник можливо, хоча й дуже складно, особливо якщо йдеться про військову модель. Як зазначив військовий аналітик та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, у минулому Іран перехоплював та приземляв військові безпілотники США, можливо, використовую російські технології. Тоді літальні апарати були набагато простіше влаштовані, згодом їх значно вдосконалили, що ускладнило їх злом.

Голова Ради інформаційної безпеки та кіберзахисту Елліна Шнурко-Табакова додала, що найпростіше росіянам захопити контроль над цивільними дронами, такі як Mavic або Matrice, які активно використовуються на війні в Україні. На початку війни окупанти часто перехоплювали канали управління такими БПЛА, щоб дізнатися про його місцезнаходження, місце зльоту та координати пульта.

"Було багато випадків, коли прилітало саме оператору, навіть не дрону", — розповіла вона.

З того часу українські військові навчилися використовувати засоби захисту цивільних дронів, але всі вони залишаються вразливими для супротивника через просте шифрування. ЗС РФ за допомогою засобів радіоелектронної боротьби можуть перехоплювати сигнали, відстежувати зв'язок з оператором, "глушити" її або навіть підключати до своїх пультів.

"Є п'ять-шість видів атак аж до того, що, маніпулюючи сигналом GPS, справляють враження, ніби дрон летить зі швидкістю, не властивою йому. Він думає, що летить догори ногами, вимикає двигуни і падає", — поділився один з українських військовослужбовців.

Військові дрони захищені від РЕБ набагато краще, хай і не ідеально. Військові розповіли ВВС, що чули про випадки примусової посадки дронів, але не перехоплення управління. Ніхто зі співрозмовників ЗМІ досі не стикався із захопленням контролю над турецькими Bayraktar TB2.

Війна продовжується, і обидві сторони удосконалять свої технології. Один з експертів зазначив, що українські інженери вивчають збиті російські БПЛА "Орлан", щоб довідатися, як вони влаштовані, і як можна на них вплинути — те саме роблять і росіяни. За словами Елліни Шнурко-Табакової, з 2014 року Україна закуповувала обладнання у виробників зі США, тому загалом зв'язок у дронів ЗСУ кращий і сучасніший, ніж у ЗС РФ.

Раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував знищення Bayraktar над Києвом. Він зазначив, що техніка може виходити з ладу, і цього разу ЗСУ не мав інших варіантів, окрім як атакувати дрон.