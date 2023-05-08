З'явилася бездротова зарядка для дронів, але безпілотнику навіть не треба на неї сідати

Тепер БПЛА можна заряджати прямо як смартфон, оснащений модулем бездротової зарядки.

Компанія WiBotic представила універсальну платформу для автономної зарядки БПЛА різних типів та розмірів, пише UAS Vision. Платформа називається PowerPad Pro і є підставкою з вбудованою системою бездротової зарядки, яка може обслуговувати дрони без необхідності підключення кабелів або зміни акумуляторів.

Найголовніше, що PowerPad Pro це універсальне рішення для зарядки, яке не залежить від конкретної моделі або виробника. Воно може працювати з будь-якими БПЛА, що має вбудований або зовнішній приймач WiBotic. Платформа розміром 76x76x15 см важить близько 18 кг. Вона може заряджати безпілотники потужністю до 300 Вт на відстані до 10 см від поверхні підставки. Заряджання БПЛА відбувається автоматично, коли дрон наближається або приземляється на платформу.

Крім того, PowerPad Pro може не лише поповнювати запас акумуляторів безпілотників, а і є своєрідною системою керування та моніторингу стану БПЛА. Платформа збирає дані про заряд акумулятора, температуру, напругу і струм, а також передає їх на віддалений сервер або хмарну платформу WiBotic Fleet Energy Management. Це дозволяє оптимізувати розклад польотів та заряджання БПЛА, а також продовжувати термін служби акумуляторів.

За заявами розробників, зарядна платформа може розв'язати проблему автономності БПЛА у різних галузях та сферах застосування, наприклад, у промисловості або на складах, зменшивши кількість операторів, які повинні стежити за наявністю енергії в акумуляторах дронів.

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