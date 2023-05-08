На літаки встановлять радарну систему MFRS на основі ШІ: як це допоможе в розвідці

Компанія Northrop Grumman вже отримала контракт на $3,6 млрд від ВМС США на будівництво двох літаків E-2D Advanced Hawkeye plus.

Крім цього, згідно з контрактом, будуть модернізовані 24 наявні літаки цього типу, повідомляє Militaryaerospace. Літаки E-2D Advanced Hawkeye plus є повітряними системами раннього попередження й управління (AWACS), які забезпечують виявлення, стеження та наведення на цілі в повітряному, наземному та морському просторі.

Основною особливістю є те, що літаки оснастять певною багатосенсорною ф'южн-радарною системою (MFRS), яка об'єднує дані з різних джерел, таких як активований фазований антенною решіткою (AESA) радар AN/APY-9, оптичні датчики, радіочастотні приймачі й інші датчики, щоб створити більш точну та повну картину навколишнього оточення.

Система MFRS використовує алгоритми штучного інтелекту, які аналізують і зіставляють дані з різних датчиків, враховуючи їхні переваги та недоліки. Система MFRS підвищує виявлення та класифікацію цілей, а також зменшує хибні спрацьовування.

Самі літаки E-2D Advanced Hawkeye plus можуть виконувати різні завдання на користь ВМС США, такі як підтримка операцій на авіаносцях, координація дій різних видів військ, надання інформації про цілі для ракетних систем, пошук і порятунок та інші. Літаки E-2D можуть літати на висоті до 10 км і на відстань до 2000 км від бази.

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