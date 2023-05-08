Дрон Protector RG Mk1 замінить застарілі MQ-9A Reaper: на що здатний цей БПЛА

Великобританія вже уклала контракт із General Atomics на виробництво та постачання 16 БПЛА Protector цього року.

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У Великій Британії розпочалися тренувальні польоти нового безпілотника Protector RG Mk1, який має замінити застарілі дрони MQ-9A Reaper, повідомляє The Defense Post. Protector є модифікованою версією американського дрона MQ-9B SkyGuardian, який має низку переваг перед своїм попередником. Він може літати довше, вище та тихіше, а також несе на борту сучасні системи зв'язку, розвідки та озброєння.

Перший політ Protector RG Mk1 вже відбувся на військово-повітряній базі Вадденгтон у Лінкольнширі. Дрон успішно виконав заданий маршрут і повернувся на базу за чотири години. Це був перший політ такого типу БПЛА у контрольованому повітряному просторі Європи.

Щодо можливостей Protector RG Mk1, то безпілотник здатний нести до чотирьох ракет класу "повітря-земля" Brimstone або дві бомби Paveway IV. Він також оснащений радаром із синтезованою апертурою та оптико-електронною системою, які дозволяють йому виявляти та ідентифікувати цілі на землі та в повітрі. Крім того, БПЛА має супутниковий зв'язок X-діапазону, який забезпечує його стійкість до перешкод та захист від кібератак.

Великобританія вже уклала контракт з американською компанією General Atomics на виробництво та постачання 16 БПЛА цього року, а вартість контракту складає близько 1,5 млрд фунтів стерлінгів. Перші три дрони вже доставлені до Великобританії, інші перебувають у процесі виготовлення. Protector RG Mk1 буде використовуватися для виконання різних завдань, включаючи підтримку наземних військ, боротьбу з тероризмом та контроль за ситуацією у морі.

Раніше Фокус писав, що вперше в історії: дрон SARISA SRS-1X почав запускати ракети Hydra 70.