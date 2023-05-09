Військові знайшли застосування чат-боту ChatGPT: навіщо їм це знадобилося

У Пентагоні не можуть обійтися без ШІ, але вважають, що його використання має бути вкрай обережним, а дані багато разів перевірені ще раз.

Пентагон запустив ініціативу з нульової довіри (Zero Trust), яка припускає, що будь-який користувач, пристрій чи додаток у мережі може бути скомпрометований та потенційно небезпечний, пише Defense One. Мета цієї ініціативи – підвищити безпеку та стійкість мереж військових відомств до кібератак.

Крім того, "нульова довіра" встановлюється і для даних, отриманих за допомогою штучного інтелекту та ботів на основі ChatGPT, оскільки військові аргументовано побоюються, що нейромережі можуть стати сучасною зброєю пропаганди та дезінформації.

Головне військове відомство США вже створило спільну робочу групу з нульової довіри, яка включає представників усіх військових галузей, а також інших агентств, таких як Національне агентство безпеки та Агентство з оборонних інновацій.

ВПС США вже почали впроваджувати принципи нульової довіри у своїх мережах та системах. Почала діяти програма Advanced Battle Management System (ABMS), спрямована на створення об'єднаної мережі для координації операцій у всіх доменах. Система використовує підхід нульової довіри для автентифікації користувачів, пристроїв та інформації.

"Ми не можемо дозволити собі мати слабку ланку в нашому ланцюжку", — кажуть у Пентагоні. "Ми маємо бути впевнені, що всі наші партнери з коаліції, усі наші союзники мають той самий рівень безпеки".

Раніше Фокус писав, що в Пентагоні побоюються хакерів із Росії та Китаю : що вигадали військові.