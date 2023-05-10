"Ще не доросли": чому українські дрони не долетіли до Москви 9 травня

Розробник дрона Сobra Віталій Бризгалов запевняє, що йому не вистачило часу та ресурсів. А військовослужбовець Юрій Касьянов упевнений: оператори безпілотників просто не отримували наказу атакувати столицю РФ.

Попри заяви та обіцяну премію у 20 млн гривень, жоден український дрон не приземлився на Червоній площі в Москві 9 травня. Керівник розробників безпілотника Сobra Віталій Бризгалов на своїй сторінці у Facebook пояснив причини.

Команда із Кривого Рогу збиралася запустити свою "Кобру" на Москву, щоб поборотися за винагороду. За словами Віталія Бризгалова, інженери максимально інтенсивно працювали останні два тижні, але їм не вистачило часу, знань та ресурсів, щоб виконати поставлене завдання. Останньою проблемою став зв'язок — розробники намагалися під'єднатися до супутникової мережі, але марно.

"Все-таки ми ще не доросли", — зазначив винахідник. — "Все ж, флешмоб вийшов хороший. Дрони, замість людей на передових позиціях, стали ще ближчими. Велика кількість ППО тепер базується біля Тули, Орла і так далі, а не на наших тимчасово окупованих. Вся "бавовна" вціліла і піде за призначенням".

Він додав, що завдяки проєкту команді вдалося познайомитися з партнерами та військовими пілотами, які готові запускати безпілотники Сobra "з максимальною користю". Розробники отримали більше грошей, закупили нове обладнання, транспорт для перевезення, катапульти для запуску БПЛА — це вдвічі прискорить роботу. Крім того, вони домовилися про проведення випробувань та тренувальних польотів на полігонах.

Ситуацію також прокоментував у Facebook український військовослужбовець та фахівець із безпілотників Юрій Касьянов. Він звернув увагу, що розробники дронів, можливо, отримали велику користь від цієї акції, проте звичайні українці та спонсори розчаровані. Можливо, БПЛА вдарять російською столицею, але пізніше.

"На Москву вчора ніхто не полетів. Хтось, можливо, не долетів. Хтось класно пропіарився. Хтось зібрав значні суми "на Кремль" — вірю, що не дарма, і наступного разу ми точно побачимо масовану". атаку українських дронів на червоній площі у прямому ефірі", — зазначив Юрій Касьянов.

Він висловив припущення, що творець призового фонду Володимир Яценко зберіг гроші, оскільки умови "конкурсу" не були виконані. На думку самого Касьянова, приз у вигляді 20 млн гривень слід віддати групі, яка змогла "хірургічно точно" направити два дрони та потрапити Кремлем.

"Я впевнений, що це був саме український дрон, що ні в кого у світі немає такої мотивації, такого досвіду та таких можливостей, як у наших хлопців, для здійснення цієї акції", — наголосив військовий.

Він нагадав, що щоночі українські дрони атакують цілі в глибокому тилу росіян, хоча приблизно половина з цих ударів не потрапляє в ЗМІ, адже влада Росії старанно прибирає із соцмереж будь-які згадки про такі події. Загальновідомими стають лише результативні атаки, які неможливо приховати в епоху інтернету, наприклад, такі, що викликали пожежу на нафтобазі.

"Тому долетіти до Москви українські дрони, звичайно ж, могли. Завдання такого не було", — підсумував фахівець.

На початку квітня засновник Monobank Володимир Яценко пообіцяв винагороду інженерам, чий дрон долетить до Москви. Він оголосив такі умови: безпілотник має приземлитися на Червоній площі з патріотичним написом, таким як "Слава Україні". Переможці мали отримати як мінімум 20 млн гривень.