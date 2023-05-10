Дивні люди: бояться, що ШІ відбере у них роботу, але не готові відмовитися від нейромереж

73% працівників вважають, що ШІ допомагає їм у роботі, а 67% кажуть, що ШІ покращує їхні навички.

Компанія Microsoft опублікувала новий щорічний звіт про індекс робочих тенденцій, опитавши 31 тис. працівників із різних країн світу, повідомляє Businessinsider.

Звіт показав, що 49% опитаних як самозайнятих, так і найнятих співробітників все ж таки стурбовані, що штучний інтелект зробить їхню професію непотрібною. Але найцікавіше, що 70% з них намагаються перекласти на ШІ якомога більше своїх обов'язків.

Ще цікаві висновки зі звіту: не лише 3 з 4-х опитаних сказали, що вони згодні з використанням ШІ для адміністративних завдань, 73% навіть заявили, що їм було б зручно використовувати нейромережі для творчих робіт. 80% респондентів заявили, що шукають інструменти ШІ, які допоможуть їм підбивати підсумки своїх зустрічей та завдань.

Загалом, за даними звіту, 73% працівників вважають, що ШІ допомагає їм у роботі, а 67% кажуть, що ШІ покращує їхні навички. До того ж 69% працівників виявили бажання здобувати додаткову освіту або навчання з ШІ, щоб краще використати його можливості.

Звіт також виявив відмінності щодо ШІ серед різних груп працівників. Наприклад, жінки виявилися більш зацікавленими у навчанні з ШІ, ніж чоловіки (74% проти 66%), а молоді люди (18-24 роки) були більш схильні вважати ШІ корисним для своєї роботи, ніж старші люди (55-64 роки) (81% проти 64%). Крім того, працівники з країн, що розвиваються, були більш оптимістичні з приводу ШІ, ніж з розвинених країн. Наприклад, в Індії 83% працівників вважали, що ШІ допомагає їм у роботі, а в Японії — лише 47%.

Фахівці Microsoft у своєму звіті запропонували 4 принципи для створення довіри до ШІ:

прозорість (розуміння того, як і навіщо ШІ приймає рішення); справедливість (уникнення дискримінації або упередженості з боку ШІ); надійність (забезпечення безпеки та захисту даних від ШІ); повага (збереження людської гідності та прав при взаємодії з ШІ).

Раніше Фокус повідомляв, що ШІ зможе замінити пілотів цивільних літаків: але чи готові до цього люди?