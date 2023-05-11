Дрони – виграшна стратегія для ЗСУ: аналітики США оцінили винахідливість України

Експерти вважають, що за допомогою безпілотників армія України зможе знекровити логістику ворога.

Використання безпілотників для ударів по ракетних шахтах та нафтосховищах Росії є правильною стратегією з урахуванням співвідношення сил у протистоянні України та РФ, наводить думку військових експертів портал Businessinsider. Саме атаки дронами здатні компенсувати перевагу Росії у повітряному просторі та послабити її ударну міць.

На думку військових фахівців США, постійні операції українських безпілотників у тилу ворога є чудовою стратегією, і ці операції є дуже успішними. Як такі приклади вони наводять постійні нальоти дронів на Бєлгород, Краснодар і навіть Москву.

Особливо цінним є поразка нафтосховищ, займання яких створює велику проблему з логістикою супротивника.

На думку американських експертів, саме дрони стали ключовим елементом української стратегії у війні з Росією. Україна використовує дрони для розвідки, електронної війни, знищення важкої бронетехніки та завдання точкових ударів по ракетних пускових установках.

Аатаки на нафтосховища РФ — хороша тактика для ЗСУ Фото: Фото з Telegram-каналу Baza

Дара Массікот, експерт з російської армії з аналітичного центру RAND Corporation, стверджує, що атака по ракетних базах — це ефективніший спосіб боротьби, ніж перехоплення ракет у польоті. Вона також зазначає, що Чорноморський флот Росії є основним вузьким місцем, оскільки він не може отримати підкріплення через закриття Туреччиною проток між Чорним та Середземним морями.

Фахівці кажуть, що Україна нарощує виробництво власних БПЛА для завдання ударів по далеких цілях і що вона провела велику реформу своєї армії, створивши 60 нових ескадрилій атакуючих дронів. Також ВСУ оновили свою військову доктрину та включили до неї масове використання безпілотників.

На думку експертів, дрони допоможуть Україні переламати хід війни, але треба діяти активніше, бо окупанти нехай і повільно, але все ж таки пристосовуються до глобальних змін у стратегії сучасних воєн.

Раніше Фокус писав, як українські дрони воюють проти ПВК "Вагнер".