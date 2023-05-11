"Саморобний" російський дрон з вибухівкою збили на Дніпропетровщині (фото)

Захисники України вчасно зреагували на загрозу та врятували життя людей. Росіяни не вперше запускають такі БПЛА.

Нацгвардійці в ніч проти 11 травня збили на Дніпропетровщині російський безпілотник, начинений вибухівкою. Про це пресслужба Національної гвардії України повідомила у Facebook.

Під час повітряних тривог мобільний групи НГУ наводяться у бойову готовність і вишукують у небі небезпечні об'єкти, такі як ракети або БПЛА, щоб потім відкрити вогонь та збити їх, не давши долетіти до цілей. Цієї ночі, коли залунала тривога, бійці 31-ї бригади оперативно зреагували та уразили безпілотник, запущений росіянами.

Спочатку в Нацгвардії гадали, що дрон призначений для розвідки, але під час дослідження виявили всередині вибухівку. Судячи з відео, літальний апарат явно кустарного виробництва — має лише дерев'яний каркас корпусу без обшивки, яка захищає внутрішні системи. Зовні апарат нагадує дешевшу версію китайського громадянського безпілотника Mugin-5.

Російський дрон, збитий НГУ у Дніпропетровській області Фото: Національна Гвардія України

Вночі 4 травня аналогічний російський безпілотник збили прикордонники у Сумській області. Він залетів у зону відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Суми", де його перехопили українські військові. Командування Об'єднаних сил України відзначило низьку якість складання БПЛА та непрофесіоналізм конструкторів, які його розробили.

7 травня розвідувальний дрон ЗС РФ збили над Києвом. Судячи з фотографії, силам ППО ЗСУ вдалося приземлити модель "Орлан-10", яка дозволяє записувати зображення або передавати картинку в реальному часі за допомогою кількох камер.