Дрони Black Hornet навчилися розуміти голосові команди військових: ШІ замість пульта

У майбутньому ІІ дозволить керувати одночасно кількома БПЛА.

Компанія Teledyne FLIR на виставці SOF Week у Тампі (США) продемонструвала технологію голосового управління для військового дрону Black Hornet 3. Про це пише видання Shephard.

Система, розроблена Teledyne FLIR у співпраці з Primordial Labs, дозволяє оператору спрямовувати безпілотник за допомогою "інтуїтивно зрозумілих голосових команд". Це стало можливим завдяки впровадженню у БПЛА тактичного штучного інтелекту Anura.

Під час заходу розробники продемонстрували, як Black Hornet 3 після усних наказів рухається вперед, назад, ліворуч або праворуч, а також літає між дорожніми точками на землі. Вони зазначили, що інтерфейс не залежить від конкретної платформи, а отже, може бути встановлений і на інші безпілотні системи.

"Ми даємо користувачам можливість ставити завдання перед роботами так само як вони координують свої дії зі своїми товаришами по команді – за допомогою усних наказів під час місії", – зазначили представники Primordial Labs.

Лі Рітхольц, генеральний директор та співзасновник Primordial Labs, розповів ЗМІ, що компанія орієнтується на підтримку операторів спецпідрозділыв, які використовують безпілотні системи у складних умовах. Впроваджувати голосове управління почали у невеликі літальні апарати, оскільки вони можуть швидко принести користь та довести свою ефективність. У майбутньому ШІ дозволить керувати одночасно кількома БПЛА.

"Ми вважаємо, що в середньостроковій та довгостроковій перспективі Anura стане потужним інструментом для пілотів та екіпажів, що управляють більшими безпілотними системами, такими як Air Launched Effects та Collaborative Combat Aircraft. Anura не прислухається до ключових слів і не вимагає запам'ятовування сценарію для спілкування з роботизованим товаришами по команді", — розповів він.

Як розповів Defence One Майк Адкінс, який займається розробкою продуктів та бізнесу в Primordial Labs, програмне забезпечення Anura можна використовувати практично для будь-якого дрона чи системи. Командування спеціальних операцій США запросило демонстрацію семи типів дронів з використанням "цілого набору команд", включаючи управління датчиками, огляд об'єктів, зміну висоти, роботу з дорожніми точками.

"Насправді ми маємо контракт на створення 100 автономних моделей поведінки цього року", — поділився він.

Оскільки наказати дрону, що літає, потенційно складніше, ніж керувати ним за допомогою джойстика, команда Primordial Labs працювала над тим, щоб програмне забезпечення могло розуміти наміри користувача за допомогою різних способів того, як з ним "говорити". Це дуже важливо, тому що в деяких ситуаціях відразу кільком операторам може знадобитися командувати дроном.

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