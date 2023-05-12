Спецпризначенці ЗСУ за допомогою дронів знищив дві САУ росіян: як це вдалося (відео)

Окупанти сховали артилерію серед дерев, але аеророзвідники знайшли їхні позиції та розбомбили точними ударами.

Сили спеціальних операцій України знищили на Херсонщині дві самохідні артилерійські установки російської армії за допомогою дронів Perun. Пресслужба командування поділився відеозапис у Facebook.

Під час проведення аеророзвідки на Херсонському напрямку оператори ССО помітили САУ 2С9 "НОНА" та ще одну невідому артилерійську установку, замасковані окупантами в лісах. Вночі вони відправили до позицій артилеристів дрони-бомбардувальники Perun та підірвали їх влучними ударами, що й зафіксували на камеру.

Інформації про характеристики БПЛА Perun у відкритих джерелах немає, проте різні підрозділи ЗСУ вже ділилися відеозвітами щодо їх застосування. На одному з роликів, знятому на Південному напрямку, можна помітити українських військових із важким саморобним квадрокоптером, озброєним системою скидання із чотирма боєприпасами та незвичайною круглою антеною. Зазначається, що за допомогою такого дрона захисникам України вдалося знищити два російські танки.

8 травня 73-й Морський центр спеціальних операцій показав, як дрон Perun вразив російську МТ-ЛБ, заховану в кущах. Внаслідок удару техніка повністю згоріла.

Нещодавно писали, як дрон ЗСУ вразив російський комплекс "Муром-П" у Херсонській області. Це обладнання було встановлене на високій вежі в окупованому населеному пункті та дозволяло росіянам стежити за діями українських військ.