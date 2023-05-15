Маячки типу AirTag перетворюють авто ЗС РФ на мішені для ЗСУ: по ним "приходять прильоти"

Дмитро Рогозін показав радіомітки, які нібито встановили диверсанти на російський військовий транспорт.

Дмитро Рогозін, колишній топ-менеджер "Роскосмосу", який зараз позиціонує себе як "російський доброволець", написав у своєму телеграм-каналі про те, що якісь диверсанти встановлюють на автотранспорт російських військових радіомітки. Пост він доповнив фотографіями, передає Фокус.

У телеграм-каналі Дмитра Рогозіна з'явився пост із двома знімками та коментарем із позначкою "важливо":

"Бійці, ось такі маячки (радіомітки) диверсанти прикріплюють до автотранспорту наших військових, у тому числі і на цивільні автомобілі. По них приходять прильоти. Будьте уважні, перед виїздом доглядайте свої автомобілі!"

На фото зображено маячок типу AirTag, який випускає компанія Apple. Хоча ми не можемо стверджувати, що це саме пристрій американського техно-гіганта. Можливо, що маячки на знімках — дешевші аналоги AirTag, що випускаються китайськими підприємствами.

Пост Дмитра Рогозіна до Телеграм Фото: Скриншот

У своєму повідомленні Рогозін згадує "диверсантів". Перевірити інформацію дуже складно, адже диверсійні групи працюють у режимі повної таємності. Можливо, що захисники України справді встановили радіомітки на транспортні засоби, якими користуються солдати ЗС РФ, а можливо, — це просто провокація.

Як працюють маячки AirTag

AirTag, та подібні продукти, працюють за одним принципом. Активний трекер підключається через бездротовий зв'язок до смартфону і активується за допомогою спеціальної програми. У випадку AirTag, це програма Find My для iPhone. Додаток візуалізує карту, а також розташування тієї речі, до якої прикріплено маячок. Активувавши Bluetooth, власник мітки AirTag може знайти найближчий пристрій типу iPhone, iPad або Mac. Смартфони та планшети можуть обмінятися даними через "хмару" Apple.

Використання таких трекерів для відстеження авто в зоні бойових дій викликає сумніви, тому що виявити транспорт можна, перебуваючи в безпосередній близькості від нього на відстані 20 м (сигнал від SmartTag можна вловити на відстані 40 м).

Однак раніше Фокус вже повідомляв про реальні випадки, коли зловмисники стежили за жертвами за допомогою AirTag. Відомо про інциденти, коли радіомітки підкидали жінкам у сумки, а також кріпили до автомобілів, щоб відстежити маршрут пересування людини, або з метою викрасти дороге авто.

Сьогодні ми повідомляли про те, що підводні човни оснастять суперсучасною системою радіоелектронної боротьби.