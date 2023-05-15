БПЛА Akinci вперше запустив з борту нову ракету Çakir: як пройшли випробування (відео)

Це перше реальне випробування бойової ракети, що оснащена турецьким двигуном KALE KTJ-1750.

Турецький безпілотний ударний літак "Акінджі" (Akinci) успішно запустив крилату ракету "Чакір" (Çakir), розроблену турецькою оборонною компанією Roketsan, повідомляє UAS Vision. Çakir була скинута з висоти 7 тис. м і стала першою у світі крилатою ракетою, запущеною з безпілотного літака.

Представники компанії з гордістю зазначають, що їхня ракета також вперше використала вітчизняний турбореактивний двигун KALE KTJ-1750. Усі критично важливі компоненти двигуна – турецькі. За результатами випробування Çakir успішно і з великою точністю вразила тренувальну ціль.

Що відомо про ракету Çakir

Це нова розробка, що призначена для підвищення можливостей збройних сил Туреччини на різних платформах, включаючи наземні, морські та повітряні. Маючи сучасні характеристики та ефективну боєголовку, крилата ракета "Чакір" дозволяє турецькій армії битися на полі бою з використанням інноваційних технологій.

Ракета досить універсальна та готова для запуску з різних платформ Фото: Соцмережi

Ракету Çakir можна запустити з різних платформ, таких як літаки з фіксованим крилом, безпілотні літаки, великі морські дрони, тактичний колісний наземний транспорт і стаціонарні платформи. Ракета вражає будь-які види цілей – стаціонарні, рухомі, надводні та наземні.

З дальністю понад 150 км Çakir дозволяє точно завдавати ударів по прибережних цілях, стратегічних наземних об'єктах, великих територій і навіть укріплених бункерів. Завдяки просунутим системам наведення на проміжному етапі та на кінцевій ділянці польоту на точність влучення ракети не впливає погана погода. Мережева система передачі даних дозволяє змінювати ціль та скасовувати завдання залежно від вибору користувача навіть під час польоту до цілі.

Випробування ракети Çakir

Раніше Фокус писав, що Туреччина представила новий дрон-камікадзе KEMANKEŞ: може "прорізати" техніку ворога.