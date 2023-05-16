Тости з сиром рікота: найкращий початок робочого дня

Якщо збити цей сир, то тости просто будуть танути у вас у роті, а будь-який похмурий день перетвориться на сонячний.

Приготувати простий та смачний сніданок чи перекус дуже просто. Достатньо скористатися рецептом від Фокусу й у вас вийдуть чарівні тости зі збитим сиром рікота.

Ця страва складається з хрусткого тосту, покритого ніжним і пухнастим сиром, який можна ароматизувати різними способами. Ви можете додати мед, джем, свіжі фрукти, горіхи або будь-які інші топінги на ваш смак. Тости зі збитим сиром рікота це відмінний спосіб почати день з білка та вуглеводів, а також насолодитися солодкими та ситними ласощами.

Тости з сиром рікота

Інгредієнти:

225 грамів сиру рікота;

2 столові ложки вершків;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1/4 чайної ложки солі;

4 шматочки хліба для тостів;

масло або маргарин для змащування хліба;

топінги за бажанням (мед, джем, фрукти, горіхи тощо).

У мисці змішайте сир рікота, вершки, ванільний екстракт і сіль. Збийте суміш міксером на високій швидкості близько 3 хвилин або доти, доки вона не стане гладкою та пухнастою. Покладіть рікоту в холодильник до використання.

Нагрійте тостер чи гриль на середньому вогні. Змастіть хліб маслом чи маргарином з обох боків. Підсмажте хліб до золотистого кольору та хрусткої скоринки.

Намажте кожен шматочок хліба збитим сиром. Посипте або полийте топінгом на ваш вибір.

Подавайте чарівні тости гарячим чи теплим. Насолоджуйтесь цим чудовим сніданком або перекусом.

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