Інженери показали підводного робота Sparus II: для чого він може стати в нагоді (фото)

Автономна міні-субмарина оснащена різними корисними датчиками для наукових досліджень та промислового інспектування.

Компанія IQUA Robotics представила свій автономний підводний апарат Sparus II, повідомляє Navy Recognition. Це легкий та маневрений апарат, здатний працювати на глибині до 200 метрів та виконувати різні завдання у галузі безпеки, промисловості, науки та освіти.

Sparus II має торпедоподібну форму для ефективної гідродинаміки та покращення автономності. Програмний модуль АПА заснований на відкритій архітектурі, заснованій на ROS (системі операційних систем роботів), що дозволить адаптувати та програмувати його за бажанням замовника.

Підводний апарат оснащений трьох осьовим інерційним вимірювальним блоком (ІВБ), доплерівським логом (ДЛ), датчиком тиску, GPS та системами зв'язку по Wi-Fi та Ethernet. Енергосистема робота складається з літій-іонної батареї місткістю 1,9 кВт-год, яка забезпечує до 10 годин роботи.

Основні технічні характеристики Sparus II Фото: Соцмережi

У Sparus II можна встановити безліч корисних датчиків, камер, маніпуляторів та іншого обладнання для більш ефективного використання у наукових та промислових місіях. Наприклад, АПА стане зручним інструментом для картографії дна, інспекції трубопроводів, обстеження коралових рифів, пошуку та виявлення об'єктів, збирання проб води та інших завдань.

Компанія IQUA Robotics є лідером у галузі розробки та виробництва АПА для наукових та промислових цілей. Вона була заснована у 2016 році як проєкт Університету Жирони (Іспанія). Компанія пропонує не тільки Sparus II, а й інші АПА, такі як Girona 500 та Girona 1000.

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