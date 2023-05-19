Бракує боєприпасів: ЗС РФ замість ПЗРК отримали тренажери, що імітують стрільбу

Імітатор ПЗРК дозволяє стріляти по мішенях на екрані. Росіяни визнають: у такому разі рівень підготовки солдатів нижчий, ніж після бойових навчань.

Російських солдатів планують навчати за допомогою нових тренажерів "Конус", які імітують роботу переносних зенітно-ракетних комплексів. Про цю розробку агентству "РИА Новости" розповів представник холдингу "Високоточні комплекси" (входить до державної корпорації "Ростех") на виставці MILEX-2023, яка проводиться у місті Мінськ.

За його словами, універсальний тренажер "Конус" має значно скоротити витрату боєприпасів ЗС РФ під час навчання стрільців-зенітників. Комплекси нібито створюють у навчальному кабінеті умови, які максимально наближені до бойових. Для цього розробники використовували повнорозмірні імітатори реальних ПЗРК, таких як "Голка", "Стрілець" або "Верба", комп'ютери, проєктори та аудіосистеми.

"По суті "Конус" — це комп'ютерний навчальний клас, що дозволяє ефективно підготувати таких фахівців у стислий термін", — заявили у "Високоточних комплексах". — "Ця розробка вже надходить до ЗС РФ і допоможе вирішити вкрай важливе завдання економії боєприпасів і коштів на дорогі мішені".

Використовуючи імітатор ПЗРК, зенітник повинен як мінімум 3-5 разів впевнено "вразити" цілі одного типу, що з'являються на екрані. При цьому цілями виступають різні об'єкти: літаки, гелікоптери, безпілотники. Як запевняють розробники, рівень підготовки стрільців, які пройшли навчання на "Конусі", трохи нижчий, ніж у росіян, які пройшли справжні бойові навчання.

У січні писали, що бійці ЗСУ отримали VR-тренажер, який імітує ПЗРК "Голка-1". За словами військових, він дозволяє освоїти зброю просто у військовій частині, не виїжджаючи на полігони.

У березні з'явилася інформація про новий симулятор стрілянини з ПТРК Javelin. Для нього використовували той же графічний двигун, що і для популярної гри Fortnite.