Артилерія ЗС РФ приречена: як радари ARTHUR допоможуть знищувати окупантів

Мобільні комплекси дозволяють не лише вистежувати ворожі позиції, а й коригувати своїх артилеристів.

Норвегія та Великобританія передадуть українським військам радари артилерійської розвідки ARTHUR. Сайт "Мілітарний" розповів, чим вони допоможуть Збройним Силам України.

Artillery Hunting Radar або скорочено ARTHUR — це радар артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби від компанії Ericsson Microwave Systems, їх рекомендують застосовувати на рівні бригади чи дивізії. ЗСУ вже використовують такі комплекси для виявлення та знищення окупантів, отримані від Великобританії, а тепер їхній арсенал розшириться ще трьома одиницями.

Основним елементом ARTHUR є радар С-діапазону з пасивною фазованою антеною решіткою, яка дозволяє виявляти артилерію противника в полі, скануючи до 100 цілей на хвилину. Система показує розташування гаубиць на відстані до 25 км, а мінометів калібру 120 мм — до 40 км з похибкою в 0,35%, крім того, вона дозволяє стежити за польотом снарядів: їх траєкторію та точки влучення, щоб артилеристи-союзники могли стріляти точніше.

ARTHUR є мобільним комплексом та може переїжджати з позиції на позицію для більш ефективної роботи. Для цього радар встановили на гусеничний всюдихід Bandvagn 206 від компанії Hägglunds, яка зараз належить BAE Systems Platforms & Services.

Крім ARTHUR, Норвегія передасть Україні вісім далекобійних реактивних систем залпового вогню. Як зазначив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам, таке озброєння дозволяє ЗСУ ефективно вражати лінії постачання ЗС РФ та інші цілі.

Нещодавно писали, що ЗСУ отримали багатоцільові радари ieMHR від RADA Electronic Industries. Вони повинні допомогти боротися з дронами та боєприпасами, що барражують.