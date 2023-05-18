Норвегія відправить Україні вісім РСЗВ та радари: лінії постачання ЗС РФ постраждають

Далекобійні реактивні системи залпового вогню вплинуть на перебіг великої війни. А радари допоможуть виявити ворожу артилерію, упевнений міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам.

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Норвегія відправить Збройним силам України вісім далекобійних реактивних систем залпового вогню. Про це заявив 18 травня уряд Норвегії.

Міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам упевнений, що Захід має продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі за свободу та незалежність. Для цього ЗСУ потрібно поставити більше озброєнь.

Норвегія виділяє військову допомогу у тісній співпраці з Великобританією, додав міністр.

На його думку, це озброєння сильно вплинуло на перебіг повномасштабної війни в Україні. За допомогою них ЗСУ ефективно атакували лінії постачання окупантів та виводили з ладу інші важливі цілі.

Норвегія на додаток до РСЗВ відправить Києву три радари Arthur зі складів Міноборони. Радари здатні виявити ворожу артилерію, раніше їх передавала Великобританія.

Міноборони Норвегії зараз оновлює радари для артилерії та РСЗВ. У рамках поточного інвестиційного проєкту планується поставити нові радари для виявлення артилерійських знарядь норвезьким військовим у 2024 та 2025 роках.

"РСЗВ (передані Україні – ред.) були виведені з експлуатації норвезькими збройними силами та не є частиною військової структури", — резюмували в уряді.

Нагадаємо, що в червні минулого року Норвегія передала Україні 22 самохідні артилерійські установки М190А3GN калібром 155 мм.

А в березні цього року Норвегія разом із США обіцяли передати Україні дві системи ППО NASAMS. Парламент Норвегії 16 лютого цього року схвалив багаторічну програму підтримки України на майже 7 млрд євро.