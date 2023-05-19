Дрони ЗСУ "отруюють і підслуховують" російських окупантів, потрапляючи їм у руки

Дмитро Рогозін запевняє, що українці обприскують БПЛА токсичними речовинами, мінують, встановлюють маячки чи мікрофони.

Українські безпілотники можуть шкодити росіянам навіть якщо були захоплені. Про це Telegram написав керівник російського військово-технічного центру "Царські вовки" Дмитро Рогозін, посилаючись на повідомлення інженерів.

За його словами, військовим ЗС РФ не можна торкатися, і тим більше розбирати українські квадрокоптери, які зуміли приземлити, оскільки БПЛА може бути замінований або "оброблений отруйними речовинами". Крім того, ЗСУ можуть ховати всередині літальних апаратів мікрофони або маячки, щоб виявляти і обстрілювати позиції росіян.

"Ворог може слухати всі ваші розмови, а по маячку надіслати пару-трійку снарядів", — пояснив Дмитро Рогозін.

Він порадив російським військовим доповідати командуванню про кожного захопленого БПЛА, не підходити до дронів з боку камери у передній частині, не чіпати пристрої руками, дочекатися повного розряду акумулятора. Поруч із БПЛА також не слід говорити нічого "зайвого".

Раніше Дмитро Рогозін заявив, що ЗСУ обробляють свої дрони "токсинами та хімічною зброєю", які можуть вразити людину через звичайний дотик. Тоді він радив знищувати українських безпілотників прямо на місці падіння, використовуючи вибухівку. Як приклад експерт показав один із нібито захоплених БПЛА.

У квітні Дмитро Рогозін заявив, що російські бійці помітили у Запорізькій області французькі БПЛА Harfang. Окупанти намагалися збити апарат за допомогою стрілецької зброї, але він летів надто високо.