"Показово ефективна ППО": ЗСУ вночі збили 20 Shahed та рідкісний дрон "Мерлін-ВР"

Іранські БПЛА, які використовуються Росією, виявилися безпорадними проти сучасної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яку вдалося створити в Україні.

У ніч проти 20 травня захисники України збили 20 ударних дронів Shahed та розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР". Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Вночі, після опівночі, російські війська запустили з півночі 18 іранських ударних дронів Shahed-131 і Shahed-136, націливши їх на об'єкти в Київській області. Підрозділам повітряного командування "Центр" вдалося вчасно знищити літальні апарати засобами протиповітряної оборони.

Увечері 19 травня ЗСУ знищили два дрони типу Shahed на східному напрямку, а також знищили російський БПЛА "Мерлін-ВР" на півдні України. Усього за 19-20 травня літаки української тактичної авіації здійснила вже до 30 вильотів для прикриття та вогневої поразки супротивника.

"Нормально в Києві цієї ночі "поприземляли" "Шахедів". Це в черговий раз демонструє те, що викидень похмурого іранського "генія" придатний лише у разі відсутності у країни, яку вони атакують, сучасної ешелонованої ППО. У Києві ж створено показово ефективну ППО", — прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Щодо "Мерлін-ВР", то це експериментальний безпілотник російського виробництва, вперше представлений у вересні 2021 року. Росіяни не повідомляли про випробування, серійне виробництво або прийняття такого БПЛА на озброєння, однак у червні 2022 року ЗСУ збили перший такий апарат на території України.

У Київській міській військовій адміністрації відзвітували про масовану атаку Shahed по столиці. Системі ППО вдалося перехопити всі дрони, запущені Росією, проте уламки, що впали, пошкодили будівлі, транспорт, і дорожнє покриття в деяких районах.