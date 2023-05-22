Окупанти використовують дерев'яні дрони, щоб обдурити ППО України: що це за БПЛА

Метою такої тактики є змусити українців витрачати свої ракети на марні цілі та послабити їхню оборону.

Найпростіші дерев'яні безпілотники створені з підручних матеріалів та радіокомпонентів і подібні моделі росіяни використовували при атаках ІДІЛ в Сирії, повідомляє BLITZ Aircraft Unmanned. При цьому дрони оснащені сучасними двигунами та електронікою китайського виробництва – сумішшю низьких та високих технологій.

Ці БПЛА не несуть жодної зброї чи обладнання, а служать лише для відвернення уваги українських систем ППО. Однак технічно такі дрони можна оснастити вибухівкою, адже вони можуть нести до 10 кг корисного навантаження і мають більшу дальність польоту — понад 800 км.

За всієї простоти конструкції така фальшива мішень для українських ППО коштує не дешево та обходиться окупантам у середньому близько $10 тисяч, кажуть експерти. Цікаво, що ці БПЛА мають телеметрію і можуть керуватися каналами GSM.

Дрон зроблений із простих деталей та складних електронних компонентів. Фото: Соцмережi

Нещодавня хвиля російських ударів по об'єктах в Україні показала, що росіяни використовують недорогі одноразові безпілотники, щоб розчищати шляхи через засоби ППО для крилатих ракет та дронів-камікадзе Shahed іранського виробництва. Крім того, дерев'яні дрони можуть створювати перешкоди для радарів та знижувати ефективність української розвідки. Російські військові сподіваються, що таким чином вони зможуть отримати перевагу у повітряному просторі.

Раніше Фокус розповідав, що Україні запропонували іспанські дрони-камікадзе Q-SLAM-40: як вони допоможуть розбити ЗС РФ.